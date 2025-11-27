Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Σύνταγμα: Πλήθος κόσμου στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου παρά την καταρρακτώδη βροχή

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Εκατοντάδες κόσμου, παρά την καταρρακτώδη βροχή στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία στο Σύνταγμα και η Αθήνα «έβαλε» τα γιορτινά της σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Παρά την έντονη βροχόπτωση, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία, το απόγευμα της Πέμπτης (27/11) να δείχνει να απολαμβάνει την μεγάλη εκδήλωση που έχει στηθεί.

Η γιορτινή βραδιά ξεκίνησε στις 17.00 με την εμφάνιση της Big Band του Δήμου Αθηναίων, που έθεσε τον ρυθμό και τη διάθεση της εκδήλωσης.

Στις 18.00 τη σκυτάλη πήρε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, μεταφέροντας στο πλήθος το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα από αγαπημένες μελωδίες.

Λίγο αργότερα, στις 18.30, ο Πάνος Μουζουράκης ανέβηκε στη σκηνή υπό καταρρακτώδη βροχή αλλά και με μπόλικο κέφι, παρουσιάζοντας το πρώτο μέρος της συναυλίας.

Το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Συντάγματος και ο διάκοσμος στην πλατεία, φωταγωγήθηκαν στις 19:30, με την αντίστροφη μέτρηση και το σύνθημα του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Η στιγμή της φωταγώγησης του δέντρου στο Σύνταγμα

Στη συνέχεια, από τις 19.30 έως τις 20.30, ο Πάνος Μουζουράκης επέστρεψε για το δεύτερο μέρος της εμφάνισής του.

Την εκδήλωση παρουσίασαν ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη, ενώ τη γιορτινή ατμόσφαιρα εμπλούτισε με τη συμμετοχή της και η Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου.

Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες από την φωταγώγηση

Πηγή: news247.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi

