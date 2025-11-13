Συνταγή για ζουμερά φιλετάκια Στρογκανόφ στο τάκα τάκα

29
Κλασική συνταγή για ζουμερά φιλετάκια Στρογγανόφ, σε μια γρήγορη εκδοχή που δεν ξεφεύγει από τη φιλοσοφία και τα βασικά υλικά της αυθεντικής.
10′ προετοιμασία, 25′ μαγείρεμα
Σύνολο: 35′
Υλικά
Μερίδες: 4
- 500 γρ. μοσχαρίσιο φιλέτο, σε λεπτές φέτες και στη συνέχεια σε λωρίδες πλάτους 0,5 εκ.
- 2 κουτ. σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 50 ml ελαιόλαδο
- 200 ml ζωμός κοτόπουλου
- 200 γρ. γιαούρτι αγελάδας στραγγιστό (ή ξινόκρεμα ή σμετάνα)
- 1 κουτ. γλυκού ντοματοπελτές
- 20 μικρά αγγουράκια τουρσί, στραγγισμένα, κομμένα κατά μήκος στη μέση
- αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
- Για να ετοιμάσουμε τα φιλετάκια Στρογκανόφ είναι καλό να μαγειρέψουμε τη συνταγή σε δύο δόσεις, χωρίζοντας τα υλικά στη μέση.
- Αλατοπιπερώνουμε και αλευρώνουμε τις λωρίδες του κρέατος.
- Σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε πολύ δυνατή φωτιά μέχρι να κάψει και να αχνίσει.
- Τηγανίζουμε τις λωρίδες κρέατος μέχρι να πάρουν χρώμα, για περίπου 2 λεπτά.
- Σβήνουμε με τον ζωμό, ρίχνουμε και τον πελτέ και ανακατεύουμε. Βράζουμε για 1 λεπτό.
- Προσθέτουμε το γιαούρτι (ή την ξινόκρεμα ή τη σμετάνα), ανακατεύουμε και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι το υγρό να αρχίσει να κοχλάζει ήπια, για 4-5 λεπτά. Προσέχουμε να μη βράσει, γιατί θα κόψει η σάλτσα.
- Τραβάμε αμέσως το τηγάνι από τη φωτιά, προσθέτουμε τα αγγουράκια, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε.
- Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με τα άλλα μισά υλικά και στο τέλος ενώνουμε και τα δύο μέσα στο σκεύος. Σερβίρουμε αμέσως.
- Συνοδεύουμε με χυλοπίτες.
Πηγή: kathimerini.gr