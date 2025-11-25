Συνταγή για παραδοσιακό γιαουρτλού κεμπάπ με σάλτσα ντομάτας

Η τέλεια συνταγή για παραδοσιακό γιαουρτλού κεμπάπ με γλυκιά και πικάντικη σάλτσα ντομάτας.

Αυτό που θυμάμαι, δεν είναι η γεύση του κεμπάπ, που όλοι το παίνευαν, αλλά η γεύση της χειροποίητης πίτας και της σάλτσας ντομάτας, που ήταν γλυκιά και πικάντικη.

Το κεμπάπ ζυμωνόταν με τρεις διαφορετικούς κιμάδες, μοσχαρίσιο, χοιρινό και αρνίσιο.

Σήμερα το φτιάχνουμε με μοσχαρίσιο κιμά ή μισό-μισό με χοιρινό.

Το μυστικό είναι το καλό ζύμωμα στο μίξερ, για να αφρατέψει το μείγμα, που αν έχετε χρόνο, καλό είναι να το αφήσετε στο ψυγείο, για μία ώρα τουλάχιστον, να δέσουν οι γεύσεις.

Γιαουρτλού Κεμπάπ

Υλικά:

500 γρ. μοσχαρίσιο ή ανάμεικτο κιμά

1 μεγάλο κρεμμύδι, τριμμένο

2 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένο

1 κ.γ. κύμινο

1 κ.γ. πάπρικα

αλάτι – πιπέρι

1 κ.γ. τοματοπολτός

1 αυγό

1-2 κ.σ. φρυγανιά

Για το σερβίρισμα:

γιαούρτι στραγγιστό, σάλτσα ντομάτας, πίτες, μαϊντανός

Εκτέλεση:

Βάζουμε στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε με το εξάρτημα «φτερό», τον κιμά, με το τριμμένο κρεμμύδι, το σκόρδο, το κύμινο, την πάπρικα, το αυγό, τον πελτέ και αλατοπίπερο. Προσθέτουμε τη φρυγανιά, τόση όση χρειάζεται το μείγμα, ανάλογα, με το πόσο σφιχτό είναι. Ζυμώνουμε καλά το μείγμα, για αρκετή ώρα, μέχρι να γίνει ασπρίσει και να ομογενοποιηθεί. Βάζουμε τουλάχιστον μία ώρα, στο ψυγείο. Πλάθουμε σε μακρόστενο σχήμα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για 20-25 λεπτά ή σε σχάρα μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανά, εξωτερικά. Σερβίρουμε τα κεμπάπ ζεστά, στραγγιστό γιαούρτι, πίτα για σουβλάκι και σάλτσα ντομάτας. Η προσθήκη καυτερού κοκκινοπίπερο, είναι δικό σας θέμα.

Πηγή: newsit.gr