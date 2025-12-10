Συνταγή για παραδοσιακό Χριστόψωμο – «στολίδι» (Δείτε τη συνταγή)

Το Χριστόψωμο είναι το ψωμί που φτιάχνουμε την παραμονή των Χριστουγέννων.

Στολίζουμε με αυτό, το τραπέζι της παραμονής ή της ημέρας των Χριστουγέννων και είναι από μόνο ένα βρώσιμο κόσμημα.

Αμύγδαλα, καρύδια, μοσχοκάρφια, στολίζουν την επιφάνεια και ένα ολόκληρο καρύδι, τοποθετείται στο κέντρο του σταυρού, που κάνουμε από ζύμη.

Αρώματα κανέλας, γαρίφαλου και μοσχοκάρυδου, γεμίζουν την ατμόσφαιρα, όταν το Χριστόψωμο κόβεται, από την κεφαλή της οικογένειας, στο τραπέζι.

Η διαδικασία του ζυμώματος, η αναμονή για το φούσκωμα και η ωραία στιγμή που βγαίνει από τον φούρνο, συνοδεύονται από ευχές και προσευχές για υγεία και τύχη.

Χριστόψωμο

Υλικά:

1 κιλό αλεύρι (για όλες τις χρήσεις)

250 ml γάλα

100 ml ελαιόλαδο

200 γρ. ζάχαρη

25 γρ. φρέσκια μαγιά ή 10 γρ. ξερή μαγιά

1 κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. κανέλα

1/2 κ.γ. γαρίφαλο + μερικά καρφάκια γαρίφαλου για το στόλισμα

1/2 κ.γ. μοσχοκάρυδο

100 γρ. καρυδόψιχα (ψιλοκομμένη) + ένα ολόκληρο καρύδι για την επιφάνεια + ασπρισμένη αμυγδαλόψιχα για στόλισμα

100 γρ. σταφίδες + λίγες για στόλισμα

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

ξύσμα από 1 λεμόνι

1 αυγό με 1 κ.σ. νερό (για την επάλειψη)

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ, διαλύουμε τη μαγιά στο χλιαρό γάλα και προσθέτουμε 1 κουταλιά από την ζάχαρη. Αφήνουμε στην άκρη για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να ενεργοποιηθεί.

Σε ένα μεγάλο μπολ, αναμιγνύουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, το αλάτι, την κανέλα, το γαρίφαλο, το μοσχοκάρυδο και τα ξύσματα πορτοκαλιού και λεμονιού.

Προσθέτουμε το λάδι και τη μίξη με τη μαγιά στο μπολ με το αλεύρι. Ζυμώνουμε καλά μέχρι να σχηματίσουμε μια μαλακή και ελαστική ζύμη.

Όταν η ζύμη είναι έτοιμη, προσθέτουμε τις σταφίδες και τα καρύδια. Ζυμώνουμε ξανά για λίγα λεπτά μέχρι να ενσωματωθούν καλά τα υλικά.

Ας αφήσουμε τη ζύμη να φουσκώσει σε ζεστό μέρος, καλυμμένη με μία πετσέτα, για περίπου 1-2 ώρες ή μέχρι να διπλασιαστεί σε μέγεθος.

Μετά το πρώτο φούσκωμα, παίρνουμε τη ζύμη και την πλάθουμε σε σχήμα καρβελιού, την τοποθετούμε σε ένα ταψί που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα. Κρατάμε ένα μπαλάκι ζύμης και φτιάχνουμε δύο «φιδάκια» από ζυμάρι, με τα οποία θα σχηματίσουμε το σταυρό.

Αφήνουμε σε ζεστό μέρος, το ψωμί στο ταψί, για 30 λεπτά ακόμη, που είναι το τελικό φούσκωμα.

Στο κέντρο του σταυρού, βάζουμε ένα ολόκληρο καρύδι με το κέλυφος.

Στολίζουμε με ολόκληρα ασπρισμένα αμύγδαλα, σταφίδες και μοσχοκάρφια. Αν θέλουμε πασπαλίζουμε με σουσάμι.

Αλείφουμε με το χτυπημένο αυγό την επιφάνεια για να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα κατά το ψήσιμο.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 45-50 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει και ο ήχος να είναι κούφιος αν το χτυπήσουμε στην κάτω πλευρά.

Αφήνουμε το Χριστόψωμο να κρυώσει πριν το σερβίρουμε.

Πηγή: newsit.gr