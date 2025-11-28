Συνταγή για παραδοσιακά γιουβαρλάκια, εύκολα και γρήγορα, ένα από τα πιο δημοφιλή πιάτα σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων, αλλά και στην Ελλάδα.

Τα γιουβαρλάκια είναι ένα παραδοσιακό φαγητό που ανήκει στην κατηγορία των «μεζέδων» ή «μικρών πιάτων».

Πρόκειται για κεφτεδάκια που συνήθως κατασκευάζονται από κιμά κρέατος (συχνά αρνίου ή μοσχαριού), με αυγά, δημητριακά, και διάφορα μπαχαρικά.

Σχηματίζονται συνήθως σε μικρές σφαίρες και μετά ψήνονται ή τηγανίζονται. Συνήθως σερβίρονται με σάλτσα γιαουρτιού, ταχίνι, σκόρδο, μέντα, και πιθανόν πιπεριά που προσθέτουν γεύση και πικάντικη νότα στο πιάτο.

Συστατικά

1/2 κιλό κιμάς, μοσχαρίσιος

3 φλιτζάνια νερό

1 αβγό

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 κουτ. της σούπας μαϊντανός

4 κ. σ. ρύζι γλασέ

ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Για το αυγολέμονο:

2 αβγά

χυμό από 1 μεγάλο λεμόνι

Τρόπος Μαγειρέματος

Βάζεις σε ένα μεγάλο μπολ τον κιμά, το ρύζι και το σκόρδο και τα ανακατεύεις καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτεις το αβγό, τον μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και πλάθεις τον κιμά. Σε μία μεγάλη κατσαρόλα ρίχνεις νερό περίπου μέχρι τη μέση και περιμένεις να βράσει. Πλάθεις τον κιμά σε στρογγυλό σχήμα και βράζεις τα γιουβαρλάκια με κλειστό καπάκι για 35 περίπου λεπτά. Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάς με το σύρμα τα αβγά με το χυμό λεμονιού. Μόλις τα γιουβαρλάκια είναι έτοιμα παίρνεις με μία κουτάλα λίγο λίγο από το ζουμί, το ρίχνεις στο μείγμα με το αυγό ανακατεύοντας διαρκώς με ένα πιρούνι για να μην κόψει. Συνεχίζεις ρίχνοντας 2-3 κουταλιές ακόμα και ρίχνεις το μείγμα στην κατσαρόλα. Χαμηλώνεις τη φωτιά, σκεπάζεις την κατσαρόλα και τα αφήνεις να βράσουν για μερικά ακόμη λεπτά. Τα σερβίρεις ζεστά.

Πηγή: newsit.gr