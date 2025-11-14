Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, 2025
Συνταγή για νηστίσιμο γαλακτομπούρεκο με νότες πορτοκαλιού

Νηστίσιμο γαλακτομπούρεκο με αρωματικές νότες πορτοκαλιού και ανάλαφρη κρέμα, μια εύκολη και απολαυστική συνταγή για κάθε περίοδο νηστείας.

Υλικά

  • 1 ταψάκι 24×30 εκατοστά

Σιρόπι

  • 250 ml νερό
  • 500 γραμ. ζάχαρη
  • 1 ξυλάκι κανέλα
  • 1 πορτοκάλι, φλούδα μόνο

Κρέμα

  • 900 ml γάλα αμυγδάλου, χωρίς ζάχαρη
  • 250 γραμ. ζάχαρη
  • 200 ml φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκάλι
  • 1 πορτοκάλι, μόνο το ξύσμα
  • 110 γραμ. σιμιγδάλι ψιλό
  • 80 γραμ. cornflour
  • 80 γραμ. μαργαρίνη
  • 2 βανίλιες ζάχαρη

Άλλα υλικά

  • 12 φύλλα κρούστας
  • 200 γραμ. μαργαρίνη λιωμένη

Οδηγίες μαγειρέματος

 3 ώρες
  1. Ξεπάγωσε τα φύλλα κρούστας τουλάχιστον 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου.
  2. Ξεκίνησε με το σιρόπι. Βάζουμε όλα τα υλικά σε κατσαρόλα και ανακατεύουμε με ξύλινο κουτάλι. Αφού πάρει μια βράση και διαλυθεί η ζάχαρη το κατεβάζουμε από τη φωτιά να κρυώσει.
  3. Συνεχίζουμε να ετοιμάσετε την κρέμα. Σε κατσαρόλα βάζετε το γάλα αμυγδάλου και τη ζάχαρη. Δεν ανακατεύουμαι. Αφήνουμε να πάρει μία βράση και να διαλυθεί η ζάχαρη.
  4. Σε άλλο μπολ βάζουμε το χυμό πορτοκάλι, το σιμιγδάλι, το cornflour, βανίλιες, το ξύσμα πορτοκαλιού και ανακατεύουμε με σύρμα.
  5. Χύνουμε το μείγμα σιμιγδάλι σε αυτό με το γάλα και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι να πήξει.
  6. Αφαιρούμε από τη φωτιά και ανακατεύουμε μέσα με σύρμα τη μαργαρίνη να λιώσει.
  7. Λαδώνουμε το ταψί με μαργαρίνη. Απλώνουμε ένα φύλλο και ραντίζουμε με λιωμένη μαργαρίνη. Επαναλαμβάνουμε αυτό και τα πρώτα έξι φύλλα κρούστας.
  8. Προσθέτουμε μέσα την κρέμα και από πάνω συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα κρούστας και ραντίζουμε το καθένα με μαργαρίνη.
  9. «Κλείνουμε» τα φύλλα που εξέχουν. Χαράζουμε σε 12 κομμάτια. Περιχύνουμε με την υπόλοιπη μαργαρίνη.
  10. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο (160 βαθμούς στον αέρα) για 90 λεπτά.
  11. Περιχύνουμε λίγο-λίγο με το σιρόπι και το αφήνουμε να τραβήξει, για τουλάχιστον 45 λεπτά.
  12. Σερβίρετε! Καλή απόλαυση!!!

Πηγή: cookpad.com

