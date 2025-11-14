Συνταγή για νηστίσιμο γαλακτομπούρεκο με νότες πορτοκαλιού

7
Νηστίσιμο γαλακτομπούρεκο με αρωματικές νότες πορτοκαλιού και ανάλαφρη κρέμα, μια εύκολη και απολαυστική συνταγή για κάθε περίοδο νηστείας.
Υλικά
- 1 ταψάκι 24×30 εκατοστά
Σιρόπι
- 250 ml νερό
- 500 γραμ. ζάχαρη
- 1 ξυλάκι κανέλα
- 1 πορτοκάλι, φλούδα μόνο
Κρέμα
- 900 ml γάλα αμυγδάλου, χωρίς ζάχαρη
- 250 γραμ. ζάχαρη
- 200 ml φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκάλι
- 1 πορτοκάλι, μόνο το ξύσμα
- 110 γραμ. σιμιγδάλι ψιλό
- 80 γραμ. cornflour
- 80 γραμ. μαργαρίνη
- 2 βανίλιες ζάχαρη
Άλλα υλικά
- 12 φύλλα κρούστας
- 200 γραμ. μαργαρίνη λιωμένη
Οδηγίες μαγειρέματος
- Ξεπάγωσε τα φύλλα κρούστας τουλάχιστον 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου.
- Ξεκίνησε με το σιρόπι. Βάζουμε όλα τα υλικά σε κατσαρόλα και ανακατεύουμε με ξύλινο κουτάλι. Αφού πάρει μια βράση και διαλυθεί η ζάχαρη το κατεβάζουμε από τη φωτιά να κρυώσει.
- Συνεχίζουμε να ετοιμάσετε την κρέμα. Σε κατσαρόλα βάζετε το γάλα αμυγδάλου και τη ζάχαρη. Δεν ανακατεύουμαι. Αφήνουμε να πάρει μία βράση και να διαλυθεί η ζάχαρη.
- Σε άλλο μπολ βάζουμε το χυμό πορτοκάλι, το σιμιγδάλι, το cornflour, βανίλιες, το ξύσμα πορτοκαλιού και ανακατεύουμε με σύρμα.
- Χύνουμε το μείγμα σιμιγδάλι σε αυτό με το γάλα και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι να πήξει.
- Αφαιρούμε από τη φωτιά και ανακατεύουμε μέσα με σύρμα τη μαργαρίνη να λιώσει.
- Λαδώνουμε το ταψί με μαργαρίνη. Απλώνουμε ένα φύλλο και ραντίζουμε με λιωμένη μαργαρίνη. Επαναλαμβάνουμε αυτό και τα πρώτα έξι φύλλα κρούστας.
- Προσθέτουμε μέσα την κρέμα και από πάνω συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα κρούστας και ραντίζουμε το καθένα με μαργαρίνη.
- «Κλείνουμε» τα φύλλα που εξέχουν. Χαράζουμε σε 12 κομμάτια. Περιχύνουμε με την υπόλοιπη μαργαρίνη.
- Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο (160 βαθμούς στον αέρα) για 90 λεπτά.
- Περιχύνουμε λίγο-λίγο με το σιρόπι και το αφήνουμε να τραβήξει, για τουλάχιστον 45 λεπτά.
- Σερβίρετε! Καλή απόλαυση!!!
Πηγή: cookpad.com