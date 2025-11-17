Συνταγή για λαζάνια με κιμά με τον τρόπο της Καραϊβικής: Μια εξωτική και γευστική παραλλαγή

Μια εξωτική πινελιά στα κλασικά λαζάνια με κιμά, που φέρνει την Καραϊβική πιο κοντά στις δικές μας γεύσεις.

Στα νησιά της μακρινής Καραϊβικής, ωστόσο, φτιάχνουν το δικό τους πιάτο με λαζάνια, όπου το αλεσμένο κρέας σιγομαγειρεύεται με το παραδοσιακό σοφρίτο (τη σάλτσα τους που έχει το ίδιο όνομα με το αγαπημένο κερκυραϊκό φαγητό) με πιπεριές, κόλιανδρο και μπαχαρικά που του δίνει άλλη γεύση και νοστιμιά.

Μια συνταγή που δεν βρίσκεται πολύ μακριά από τις δικές μας γεύσεις και αξίζει να δοκιμάσετε έστω και για μια αλλαγή. Αν και κάτι μας λέει ότι θα γίνει η αγαπημένη σας.

Συνταγή για λαζάνια με κρέας από τον Άγιο Δομίνικο

Προετοιμασία: 15 λεπτά | Μαγείρεμα: 90 λεπτά | Για 8-10 μερίδες

Υλικά

Για τη σάλτσα

900 γραμμ. μοσχαρίσιο κιμά, όχι πολύ λιπαρό

½ κόκκινη πιπεριά, χοντροκομμένη

1 μικρό κρεμμύδι, χοντροκομμένο

2 μικρές ντομάτες, χοντροκομμένες

4 κλωνάρια κόλιανδρο, ψιλοκομμένα

2 κλωνάρια μαϊντανό, ψιλοκομμένο

5 μεγάλες μαύρες ελιές, χωρίς κουκούτσι

5 σκελίδες σκόρδο

2 κουτ. γλυκού ιταλικό καρύκευμα (μείγμα από δεντρολίβανο, θυμάρι, ρίγανη, βασιλικός)

2 φύλλα δάφνης

1 κουτ. γλυκού κάπαρη, στραγγισμένη και ξεπλυμένη

½ κουτ. γλυκού κύμινο, σε σκόνη

¼ κουτ. γλυκού μαύρο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

1 κουτ. σούπας θαλασσινό αλάτι

2 κουτ. σούπας ε.π. ελαιόλαδο

1 κουτ. σούπας πελτέ ντομάτας

700 γρ. έτοιμη πικάντικη σάλτσα ντομάτας, σε βαζάκι

Για τη συναρμολόγηση

3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

½ κουτ. γλυκού ιταλικό καρύκευμα

1 πακέτο λαζάνια (500 γρ.)

50 γρ. τυρί ρικότα

300 γρ. φρέσκια μοτσαρέλα

λίγο αλάτι, λίγο μαύρο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

λίγο ε.π. ελαιόλαδο

Διαδικασία

Ετοιμάζουμε τη σάλτσα με τον κιμά

Ρίχνουμε στο μπλέντερ την πιπεριά, το κρεμμύδι, την ντομάτα, τον κόλιανδρο, τον μαϊντανό, τις ελιές, το σκόρδο, το ιταλικό καρύκευμα, την κάππαρη, το κύμινο, το μαύρο πιπέρι και το αλάτι και χτυπάμε μέχρι να πάρουμε μια λεία πάστα (σοφρίτο) Βάζουμε στο μάτι μια φαρδιά κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και μαγειρεύουμε τον κιμά, ανακατεύοντας συνέχεια και σπάζοντας το κρέας να ροδίσει. Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας, τα φύλλα δάφνης και το σοφρίτο, ανακατεύουμε καλά και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για 20 με 25 λεπτά, μέχρι να ψηθεί το κρέας και να μην έχει υγρά. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε την έτοιμη σάλτσα και ανακατεύουμε. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι, αν χρειάζεται.

Για τη συναρμολόγηση

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό που βράζει, ρίχνουμε το σκόρδο και τα ιταλικά μυρωδικά και βάζουμε τα λαζάνια να βράσουν για 3 με 4 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά να μην κολλήσουν (προσοχή μην σπάσουν). Στραγγίζουμε τα ζυμαρικά και τα κρατάμε στην άκρη Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C και βάζουμε τη σχάρα στη μέση. Λαδώνουμε ελαφρά ένα ταψί 25×35 και απλώνουμε ένα φλιτζάνι σάλτσα (μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μια μεγάλη βαθιά κουτάλα). Στρώνουμε μια στρώση λαζάνια και απλώνουμε άλλο ένα φλιτζάνι σάλτσας από πάνω. Προσθέτουμε τη μισή ρικότα, ομοιόμορφα και το 1/3 της μοτσαρέλας. Ρίχνουμε λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Στρώνουμε άλλη μια στρώση λαζάνια, άλλο ένα φλιτζάνι σάλτσα, ρικότα και μοτσαρέλα. Ολοκληρώνουμε με την υπόλοιπη σάλτσα και τη μοτσαρέλα. Βάζουμε τα λαζάνια στον φούρνο, καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε μέχρι να φουσκώσουν στις άκρες, περίπου 40-45 λεπτά. Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το ψήσιμο μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια, για 15 λεπτά ακόμη. Βγάζουμε από τoν φούρνο και αφήνουμε στην άκρη για 20 λεπτά να σταθούν. Σερβίρουμε και απολαμβάνουμε.

Πηγή: cantina.protothema.gr