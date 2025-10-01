Συνταγή για κρεμώδεις πένες με σάλτσα από πιπεριές Φλωρίνης και τυρί cottage

Η τέλεια συνταγή για κρεμώδεις πένες με σάλτσα από πιπεριές Φλωρίνης και τυρί cottage, για ένα γρήγορο και πεντανόστιμο γεύμα.

Ελληνικά υλικά όπως η πιπεριά Φλωρίνης, «παντρεύονται» με ξενόφερτα, όπως το cottage cheese.

Οι πένες ντύνονται μέσα σε σάλτσα από κόκκινες πιπεριές που αγοράζουμε στο βάζο.

Το λάδι μαϊντανού, δίνει ένταση και φρεσκάδα, ενώ το ελαφρύ κρεμώδες τυρί, δίνει δροσιά.

Αυτό το πιάτο θα γίνει το νέο αγαπημένο σας στην καθημερινή κουζίνα, ιδανικό για ένα γρήγορο, γευστικό και χορταστικό γεύμα.

Στέκει άνετα, όμως και ως μέρος σε ένα γιορτινό μπουφέ.

Πένες με σάλτσα από πιπεριές Φλωρίνης

Υλικά:

300 γρ. πέννες ριγέ

1 ματσάκι μαϊντανό (30 γρ.)

1 φλυτζάνι ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο

1 βάζο με ψητές πιπεριές Φλωρίνης 460 γρ.

100 γρ. ασπρισμένα αμύγδαλα

1 κ.γ. μπούκοβο καυτερό

2 κ.σ. ελαιόλαδο

150 γρ. τυρί cottage

1 κ.σ. ξύδι

Εκτέλεση:

Βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Χτυπάμε στο μπλέντερ τον μαϊντανό (κοτσάνια και φύλλα) με το ελαιόλαδο μέχρι να γίνει ένα έντονο πράσινο λάδι και στη συνέχεια το σουρώνουμε σε ένα βαζάκι. Ξεπλένουμε το μπλέντερ και ρίχνουμε τη σκελίδα σκόρδου, τις πιπεριές με το υγρό από το βάζο, τα αμύγδαλα, το μπούκοβο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας ξίδι από κόκκινο κρασί και τη μισή ποσότητα τυρί cottage. Χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Στραγγίζουμε τα ζυμαρικά, κρατώντας μια κούπα αμυλούχο νερό μαγειρέματος και τα επιστρέφουμε τα στην κατσαρόλα. Περιχύνουμε με τη σάλτσα πιπεριάς και ανακατεύουμε, αραιώνοντας με λίγο νερό μαγειρέματος, αν χρειάζεται και στη συνέχεια αλατοπιπερώνουμε. Μοιράζουμε το μείγμα σε πιάτα σερβιρίσματος, ρίχνουμε κουταλιές με το υπόλοιπο τυρί cottage και στη συνέχεια ραντίζουμε με λάδι μαϊντανού, κατά βούληση.

Πηγή: newsit.gr