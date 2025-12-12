Συνταγή για κοτοπιτάκια έκτακτης ανάγκης – Με ζύμη κουρού, έτοιμα σε 30 λεπτά

Συνταγή για κοτοπιτάκια, με έτοιμο φύλλο κουρού, κοτόπουλο και γραβιέρα, πεντανόστιμα, εύκολα και γρήγορα.

Ωραία τα πληθωρικά φαγητά και τα κύρια πιάτα αλλά κάποιες φορές τα σνακ και τα συνοδευτικά τα λιγουρευόμαστε περισσότερο. Είτε πρόκειται για το καθημερινό τραπέζι είτε πρόκειται για μια πιο ειδική περίσταση, όπως είναι το γεύμα της Κυριακής ή τη γιορτής, τα γύρω γύρω όχι μόνο μαγειρεύονται πιο εύκολα αλλά στο τέλος κλέβουν και τις εντυπώσεις. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα πιτάκια τα οποία είναι πρώτα στις προτιμήσεις των απανταχού καλοφαγάδων και ειδικά των Ελλήνων λόγω παράδοσης. Μεγαλειώδη μέσα στην απλότητά τους φτιάχνονται γρήγορα και τρώγονται ακόμα πιο γρήγορα αφού μέσα τους χωράνε τα πάντα. Από τα πιο απλά υλικά που μπορεί να έχουμε όλοι στο σπίτι μέχρι το πιο ιδιαίτερο προϊόν που θα πάρουμε επί τούτου για να ετοιμάσουμε μια γκουρμέ εκδοχή τους.

Σε κάθε περίπτωση, τα πιτάκια είναι η αγαπημένη μας αλμυρή λιχουδιά αφού είναι ιδανικά για όλες τις ώρες και τις περιστάσεις από το πρωινό στο σπίτι, το σνακ στο σχολείο ή στο γραφείο, το ορεκτικό του γεύματος, επίσημου ή ανεπίσημου, και φυσικά είναι η πιο πρακτική επιλογή για γιορτινό μπουφέ. Γι αυτό κι εμείς σας δίνουμε μια συνταγή για λαχταριστά κοτοπιτάκια με βουτυρένιο φύλλο και γραβιέρα που θα σας λύσουν τα χέρια και θα ξετρελάνουν μικρούς και μεγάλους.

Πιτάκια κουρού με κοτόπουλο και γραβιέρα

Υλικά για 25 κομμάτια

1 πακέτο φύλλα κουρού

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 ξερό κρεµµύδι, ψιλοκομμένο

1 πράσινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

400 γρ. κοτόπουλο βραστό ή ψητό, ψαχνό ψιλοκομμένο

200 γρ. γραβιέρα ή κεφαλοτύρι, τριµµένα

2 αυγά, χτυπημένα + 1 κρόκος για το άλειμμα

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

μια πρέζα ρίγανη

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια και την πιπεριά για 2-3 λεπτά να μαλακώσουν και να ροδίσουν. Αλατοπιπερώνουμε καλά και αποσύρουμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε το κοτόπουλο, τη γραβιέρα, τα αυγά και τη ρίγανη και ανακατεύουµε καλά. Αφήνουµε στην άκρη το μείγμα για να κρυώσει.

Προθερµαίνουµε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα. Σε αλευρωμένο πάγκο χωρίζουµε τη ζύµη σε 25 στρογγυλά κοµµάτια (διαμέτρου 10 εκ.). Βάζουμε στο κέντρο κάθε κομμάτιού μια κουταλιά από τη γέμιση και κλείνουμε σε μισοφέγγαρο πιέζοντας και γυρίζοντας τις άκρες ώστε να κολλήσουν καλά.

Τα βάζουμε σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Σε ένα μπολάκι χτυπάμε τον κρόκο με 2 κουταλιές νερό και με ένα πινέλο αλείφουμε καλά τα πιτάκια. Ψήνουμε για 25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και σερβίρουμε ζεστά ή χλιαρά.

Tip:Στη γέμιση μπορείτε να βάλετε όποιο τυρί προτιμάτε ή έχετε στο σπίτι. Τους ταιριάζουν και τα πιο έντονα όπως π.χ. η φέτα αλλά και τα πιο ανάλαφρα σαν το τυρί κρέμα. Επίσης μπορείτε να εμπλουτίσετε τη γέμιση με ψιλοκομμένα μανιτάρια που ταιριάζουν πολύ με το κοτόπουλο.

