Συνταγή για κολοκυθάκια με κιμά σαν γεμιστά – Ίδια γεύση χωρίς τον κόπo

Συνταγή για κολοκυθάκια με κιμά σαν γεμιστά, ένα πιάτο που προσφέρει την ίδια γεύση χωρίς κόπο.

Πριν ονομαστούν, από τους διάσημους μάγειρες, τα παραδοσιακά πιάτα, αποδομημένα, υπήρχαν κάποιες νοικοκυρές που είχαν ήδη απλοποιήσει τη ζωή τους.

Έφτιαχναν λαχανόρυζο με κιμά, αντί να κάθονται να τυλίγουν λαχανοντολμάδες.

Έφτιαχναν γιουβέτσια στην κατσαρόλα, αντί να περιμένουν τον φούρνο να τα ξεροψήσει και παστίτσιο με όλα τα υλικά ανακατεμένα σε μία στρώση, με λιωμένο τυρί.

Έτσι και εμείς σήμερα θα φτιάξουμε κολοκυθάκια με κιμά σαν γεμιστά, χωρίς τον κόπο να τα γεμίσουμε και να τα περιμένουμε να μαλακώσουν.

Μπορούμε να αυγοκόψουμε το φαγάκι μας, για περισσότερη ομοιότητα με το original πιάτο, ή, να το δέσουμε με κορν φλάουρ και λίγο ακόμη χυμό λεμονιού και να το αφήσουμε να σιγοβράσει για 5′.

Κολοκυθάκια με κιμά

Υλικά:

1 κιλό κολοκυθάκια, κομμένα σε μπουκιές

300 γρ. κιμά μοσχαρίσιο

1 μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο σε καρέ

1 καρότο τριμμένο

80 γρ. ρύζι γλασσέ, πλυμένο

χυμό από 1-2 λεμόνια

50 ml άσπρο ξηρό κρασί1/3 ματσάκι άνηθο

αλάτι-πιπέρι

1 κ.γ. κουρκουμά

50 ml ελαιόλαδο

350 ml ζεστό νερό

Εκτέλεση:

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια θερμοκρασία και ρίχνουμε τον κιμά. Όταν καβουρδιστεί καλά ρίχνουμε το κρεμμύδι. Ανακατεύουμε για μερικά λεπτά και σβήνουμε με το κρασί. Προσθέτουμε το τριμμένο καρότο, 150 ml ζεστό νερό και χαμηλώνουμε λίγο τη θερμοκρασία. Σιγομαγειρεύουμε για 20 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτουμε το κολοκύθι, τον άνηθο, τον χυμό λεμονιού, αλάτι, πιπέρι, τον κουρκουμά, το ρύζι και 200 ml βραστό νερό. Μαγειρεύουμε για 25 λεπτά ανακατεύοντας ενδιάμεσα, απαλά, για να μην κολλήσει το φαγητό.

