Συνταγή για γευστικό σπετσοφάι με χρωματιστές πιπεριές και κρεμμύδια στον φούρνο

Συνταγή για σπετσοφάι στον φούρνο με χρωματιστές πιπεριές και κρεμμύδια, ένα εύκολο και λαχταριστό φαγητό σε ένα σκεύος.

Δεν θα πω ότι τηλεμεταφέρεσαι στο Μέτσοβο, τρώγοντας αυτό το φαγητό.

Θα πω ότι σε αυτό το πιάτο, θα βρεις τους βασικούς «παίκτες» από το σπετσοφάι, άρα και τη βασική γεύση του αγαπημένου χωριάτικου φαγητού, που τρώμε συχνά τα χειμωνιάτικα σαββατοκύριακα, συνήθως μακριά από την πόλη.

Αυτή η συνταγή, γίνεται πολύ πιο γρήγορα, χωρίς να κάθεσαι πάνω από την κατσαρόλα.

Έκοψα πολλά υλικά από την κλασική λίστα, για να είναι ακόμη πιο απλό και γρήγορο γεύμα με τη λιγότερη προσπάθεια.

Η επιλογή του λουκάνικου είναι δική σας υπόθεση, αν και εγώ προτείνω το πικάντικο, αφού οι χρωματιστές πιπεριές και τα κρεμμύδια που ψήνονται, βγάζουν πολλή γλύκα και έτσι έχουμε ωραία ισορροπία με την «κάψα» από το χωριάτικο λουκάνικο.

«Σπετσοφάι» φούρνου

Υλικά:

3 μεγάλες πιπεριές σε διάφορα χρώματα, κομμένες σε κομμάτια 2 εκατοστών

1 μεγάλο κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε μεγάλες φέτες

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1/4 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1/2 κιλό χωριάτικο λουκάνικο σε κομμάτια των 2 εκατοστών

ψιλοκομμένος μαϊντανός

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220 βαθμούς και τοποθετούμε τη σχάρα στη μέση του φούρνου. Μέσα στη λαμαρίνα του φούρνο απλώνουμε τις πιπεριές και τα κρεμμύδια και τα ραντίζουμε με ελαιόλαδο και αλατοπίπερο. Τα ανακατεύουμε και τα απλώνουμε σε ομοιόμορφη στρώση. Μοιράζουμε τα κομμάτια του λουκάνικου ανάμεσα στα λαχανικά. Ψήνουμε 25 με 30 λεπτά, ανακατεύοντας μια φορά, στη μέση του χρόνου ψησίματος. Γαρνίρουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και σερβίρουμε.

