Συνταγή για φουλ αρωματικό κέικ μανταρινιού με μαστίχα – Λιώνει στο στόμα

Συνταγή για ένα μοναδικό κέικ μανταρινιού με μαστίχα, που μοσχοβολάει και λιώνει στο στόμα σαν βουτυρένιο σύννεφο.

Το κέικ πορτοκάλι και το κέικ μαρμπρέ είναι τα αγαπημένα των παιδικών μας χρόνων. Αφράτα και μυρωδάτα, γέμιζαν πάντα τα Σαββατοκύριακά μας με μαμαδίστικη φροντίδα και γλύκα. Με τα χρόνια έμαθαν να κάνουν και παραλλαγές, στις οποίες πάντα την πρώτη θέση είχαν τα εσπεριδοειδή, όπως π.χ. το κέικ λεμονιού με λευκό γλάσο αλλά και όλα εκείνα τα υλικά που δίνουν έξτρα αρώματα, όπως η βανίλια, η κανέλα, ακόμα και η λεβάντα.

Μια παραλλαγή με ιδιαίτερο χαρακτήρα είναι αυτή που στη θέση του πορτοκαλιού βάζουμε μανταρίνι. Ειδικά αυτή την εποχή που στην αγορά βρίσκουμε φρέσκιες και ζουμερές κλημεντίνες, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να φτιάξουμε ένα τέτοιο κέικ. Το υλικό όμως που απογειώνει τη συγκεκριμένη παραλλαγή είναι η μαστίχα. Τα μοναδικά αρώματά της και η χαρακτηριστική γεύση της ταιριάζουν τόσο πολύ με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του μανταρινιού, που το αποτέλεσμα πραγματικά μένει αξέχαστο.

Ακολουθήστε τη συνταγή μας και θα το διαπιστώσετε σε λιγότερο από μία ώρα

Κέικ μανταρινιού με μαστίχα

Υλικά για μια μεγάλη μακρόστενη φόρμα

500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

250 γρ. αγελαδινό βούτυρο ή μαργαρίνη

400 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

4 αυγά

160 ml φρέσκο γάλα πλήρες

100 ml φρέσκο χυμό μανταρινιού

ξύσμα από 2 μανταρίνια (ακέρωτα)

2-3 σταγόνες εκχύλισμα μαστίχας ή 2 γρ. τριμμένη

μια πρέζα αλάτι

Για το γλάσο

1 κούπα ζάχαρη άχνη

3 κ.σ. χυμός μανταρινιού

2-3 σταγόνες εκχύλισμα μαστίχας ή 2 γρ. τριμμένη

1 κ.γ. παπαρουνόσπορο για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Κέικ: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα. Στον κάδο του μίξερ σε μέτρια ταχύτητα χτυπάμε το βούτυρο και μόλις μαλακώσει λίγο ρίχνουμε τμηματικά τη ζάχαρη και ένα ένα τα αυγά. Συνεχίζουμε το χτύπημα για 5 λεπτά και προσθέτουμε λίγο λίγο (εναλλάξ) το αλεύρι, το γάλα και τον χυμό. Ρίχνουμε το ξύσμα, τη μαστίχα και το αλάτι και ανακατεύουμε λίγο ακόμα. Μεταφέρουμε το μείγμα σε μακρόστενη αντικολλητική φόρμα και ψήνουμε για 50 λεπτά. Τσεκάρουμε αν έχει ψηθεί βυθίζοντας ένα μαχαίρι στο κέντρο. Αν βγει με υπολείμματα ζύμης συνεχίζουμε το ψήσιμο για 5-10 λεπτά. Αν βγει καθαρό και στεγνό, ξεφουρνίζουμε το κέικ. Αφήνουμε να κρυώσει για τουλάχιστον μία ώρα και ξεφορμάρουμε προσεκτικά.

Γλάσο: Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε με κουτάλι ή σύρμα την άχνη, τον χυμό και τη μαστίχα. Περιχύνουμε το κέικ και πασπαλίζουμε με τον παπαρουνόσπορο. Κόβουμε και σερβίρουμε.

Tip

Στο μανταρίνι και στη μαστίχα ταιριάζουν πολύ και τα μυρωδικά. Μπορείτε να προσθέσετε μια πρέζα αποξηραμένο δυόσμο ή μέντα.

Πηγή: iefimerida.gr