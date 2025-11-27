Συνταγή για εύκολο Banoffee – Μία απλοποιημένη εκδοχή

Συνταγή για εύκολο banoffee με απλή και γρήγορη εκτέλεση που πετυχαίνει πάντα.

Το Banoffee έχει ορκισμένους, φανατικούς, οπαδούς.

Σε όποιον αρέσει η μπανάνα και η καραμέλα, μαθηματικά, θα αρέσει αυτό το γλυκό.

Η συνταγή αυτή είναι απλοποιημένη, ως προς την προετοιμασία της καραμέλας, αφού δεν απαιτεί, το πολύωρο βράσιμο του ζαχαρούχου γάλακτος, αλλά ούτε να αγοράσουμε έτοιμη σάλτσα καραμέλας, που κοστίζει αρκετά.

Αντίθετα ψήνουμε για λίγα λεπτά το ζαχαρούχο, πάνω στη μπισκοτένια βάση και συνεχίζουμε με τη στρώση μπανάνας και κρέμας σαντιγί.

Λίγα υλικά, λιγότερος κόπος, αλλά πολλά κοπλιμέντα, θα είναι το «ταμείο» για το γλυκό αυτό.

Εύκολο Banoffee

Υλικά:

1 πακέτο μπισκότα τύπου digestive

100 γρ. βούτυρο λιωμένο

1 μεγάλη κονσέρβα ζαχαρούχο γάλα (περίπου 400 γρ.)

4-5 ώριμες μπανάνες

250 ml κρέμα γάλακτος

2 κ.σ. ζάχαρη άχνη

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

100 γρ. κουβερτούρα στον τρίφτη

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Θρυμματίζουμε τα μπισκότα και τα ανακατεύουμε με το λιωμένο βούτυρο. Τοποθετούμε το μείγμα σε ένα μέτριο, πυρίμαχο σκεύος ή ταψί και το πιέζουμε καλά με το χέρι ή ένα κουτάλι ώστε να σχηματιστεί μια ομοιογενής βάση. Απλώνουμε το ζαχαρούχο γάλα πάνω στη βάση και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 10-15 λεπτά, μέχρι να πάρει ένα ελαφρύ καφέ χρώμα και να γίνει πιο πηχτό. Αφήνουμε να κρυώσει καλά. Κόβουμε τις μπανάνες σε φέτες και τις στρώνουμε πάνω στην καραμέλα. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη και τη βανίλια μέχρι να γίνει σαντιγί. Απλώνουμε την σαντιγί πάνω από τις μπανάνες και γαρνίρουμε με τριμμένη σοκολάτα. Το αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες πριν το σερβίρισμα για να σταθεροποιηθεί.

Πηγή: newsit.gr