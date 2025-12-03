Συνταγή για ελαφριά γαλατόπιτα: Η αγαπημένη λιχουδιά χωρίς αυγά και βούτυρο

Αν ψάχνετε για μια ελαφριά εκδοχή της παραδοσιακής γαλατόπιτας, τότε θα σας κερδίσει αυτή η συνταγή χωρίς αυγά και βούτυρο.

Το μυστικό της βρίσκεται στον συνδυασμό σιμιγδαλιού, ροφήματος αμυγδάλου και ξύσματος λεμονιού, που προσδίδει έντονο άρωμα και πλούσια γεύση χωρίς να βαραίνει.

Υλικά για τη γαλατόπιτα light:

1 λίτρο ρόφημα αμύγδαλου

200 γρ. ζάχαρη

Ξύσμα από 1 λεμόνι

80 γρ. κορν φλάουρ

60 γρ. ψιλό σιμιγδάλι

1/2 κ.γ. υγρή βανίλια

Για το άλειμμα:

1 κ.σ. μέλι

1 κ.γ. νερό

Προαιρετικά για γαρνίρισμα:

Μέλι

Καρύδια

Οδηγίες:

Σε μια κατσαρόλα ανακατεύουμε το ρόφημα αμυγδάλου, τη ζάχαρη, το ξύσμα λεμονιού, το κορν φλάουρ, το σιμιγδάλι και τη βανίλια. Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να πήξει το μείγμα. Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα στρογγυλό πυρέξ 26 εκ. και το στρώνουμε ομοιόμορφα με μια σπάτουλα. Ανακατεύουμε το μέλι με το νερό και αλείφουμε όλη την επιφάνεια της γαλατόπιτας. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 160°C για 40-45 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα. Αφήνουμε να κρυώσει καλά πριν την κόψουμε σε κομμάτια και, αν θέλουμε, γαρνίρουμε με μέλι ή καρύδια. Το αποτέλεσμα είναι μια γλυκιά, αρωματική και ελαφριά γαλατόπιτα που θα ικανοποιήσει κάθε λάτρη της παραδοσιακής λιχουδιάς χωρίς τις θερμίδες της κλασικής συνταγής.

Πηγή: alfavita.gr