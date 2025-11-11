Συνταγή για cupcake ζέβρας – Έχει θεϊκή γεύση και λιώνει στο στόμα σας

Μια απλή συνταγή για θρυλικό cupcake ζέβρας με ξινή κρέμα.

Για το τσάι ή τον καφέ, συχνά θέλετε γλυκά. Η ιδανική παραλλαγή των εύκολων στην παρασκευή και πολύ νόστιμων αρτοσκευασμάτων για μια τέτοια περίσταση είναι το κεκάκι Ζέβρα, γνωστό σε πολλούς από την παιδική ηλικία.

Συστατικά:

Βούτυρο 100 g

Ζάχαρη 200 g

Αυγά 3 τεμ.

Ξινή κρέμα γάλακτος 200 g

Αλεύρι 250 g

Κακάο 2 κουταλιές της σούπας

Σκόνη ψησίματος 1 κουταλάκι του γλυκού

Εκτέλεση:

Το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου πρέπει να αναμειχθεί με τη ζάχαρη, στη συνέχεια να προστεθούν ένα προς ένα τα αυγά στη μάζα και να χτυπηθούν όλα με ένα σύρμα. Στη συνέχεια, ρίξτε την ξινή κρέμα, ανακατέψτε τη μελλοντική ζύμη και προσθέστε το αλεύρι και το διογκωτικό σε δύο στάδια.

Το επόμενο βήμα είναι να χωρίσετε τη ζύμη σε δύο μέρη. Στο ένα από αυτά ρίχνουμε το κακάο. Μετά από αυτό, ετοιμάζουμε ένα καλούπι και βάζουμε σε αυτό μία κουταλιά από κάθε ζυμάρι ένα προς ένα. Στο τέλος, μπορείτε να φτιάξετε ένα μοτίβο πάνω στο κεκάκι. Η “ζέβρα” ψήνεται σε προθερμασμένο στους 160 βαθμούς Κελσίου φούρνο για 50-55 λεπτά.

Καλή όρεξη!

Πηγή: brandin.cz