Συνελήφθη στο Αγρίνιο φυγόποινος για διακεκριμένη κλοπή

Φυγόποινος για διακεκριμένη κλοπή εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Αγρίνιο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το πρωί της Κυριακής (16.11.25), στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του, καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών για διακεκριμένη κλοπή.