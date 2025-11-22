Συνελήφθη στην Κηφισιά γνωστός τράπερ και ο μάνατζέρ του για κατοχή ναρκωτικών

Έλεγχος της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην Κηφισιά οδήγησε στη σύλληψη γνωστού τράπερ και του μάνατζέρ του για κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:40, στη συμβολή των οδών Ιλισίων και Αιολίας. Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., που θεώρησαν πως το όχημα είναι ύποπτο, έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

Σε αυτό επέβαιναν δύο άνδρες. Ο 23χρονος έλληνας τράπερ και ο 21χρονος μάναντζέρ του, αλβανικής υπηκοότητας.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κάνναβης καθώς και έναν τρίφτη.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται από τις αρχές.

Oι φωτό από παλαιότερη σύλληψή του ξανά στην Κηφισιά

Πηγή: thetoc.gr