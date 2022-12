Συνελήφθη και προφυλακίστηκε η Εύα Καϊλή – Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά

«Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατηγορείται και κρατείται» είναι ο τίτλος της βελγικής εφημερίδας, σύμφωνα με την οποία η Εύα Καϊλή είναι ανάμεσα στα τέσσερα άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Άλλοι δυο από τους προσαχθέντες για το Qatar-gate αφέθηκαν ελεύθεροι, ανακοινώθηκε νωρίτερα από την βελγική εισαγγελία.

Μετά τη L’ Echos, τη σύλληψη της Εύας Καϊλή μετέδωσε και η Le Soir αλλά και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι τέσσερις συλληφθέντες είναι ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, ο νεοδιορισθείς γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC), Λούκα Βινσεντίνι και ο Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα, διευθυντής της ΜΚΟ, «No Peace Without Justice», όπως αναφέρει σε tweet του ο Σωτήρης Δημπρινούδης, δημοσιογράφος στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, αργότερα, σύμφωνα και με τη Le Soir, ο Λούλα Βινσεντίνι αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

#update: Just in – The following politician have been arrested by the court of appeals in #Brussels, Eva Kaili, Antonio Panzeri, an NGO director, and an Italian trade union leader. Following the corruption and money laundering scheme with deep ties into #Qatar and their leaders. pic.twitter.com/W56UUQjQWc

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) December 11, 2022