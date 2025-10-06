Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας Πειραιά ο οδηγός που χτύπησε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη την περασμένη Πέμπτη.

Πρόκειται για 46χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει ομολογήσει την εμπλοκή του στο δυστύχημα.

Όπως προέκυψε, ο άνδρας δεν είχε άδεια οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί στις 21 Σεπτεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, αναφέρει το protothema.gr.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης.

Ο 46χρονος χτύπησε με τη μηχανή του τον 44χρονο αναβάτη και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.

Ο άτυχος 44χρονος που είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.