Συνελήφθη ο διαιτητής της Ευρωλίγκας Ούρος Νίκολιτς με 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του

Σοκ στη Ευρωλίγκα, με τον διαιτητή Ούρος Νίκολιτς να συλλαμβάνεται από τη σερβική αστυνομία, με 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του.

O Νίκολιτς συνελήφθη από την αστυνομία της Σερβίας κατόπιν εντολής εισαγγελέα. Ο 40χρονος διαιτητής είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας Οργανωμένου Εγκλήματος αναφέρει ότι σε αυτήν την επιχείρηση συνελήφθησαν άτομα με τα ακόλουθα αρχικά: BS, UN, SM, MA, NO, MT και M.Ć, τρία άτομα στο Σάμπατς: Đ.T, SM και DG, καθώς και τρία άτομα στο εξωτερικό: M.Đ, AO και VM, δύο εκ των οποίων βρίσκονται στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Σερβίας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, της οποίας οι οργανωτές είναι στη φυλακή, ερευνώνται για βαριά αδικήματα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για δύο ανθρωποκτονίες και τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας.

