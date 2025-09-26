Συνελήφθη φυγόποινος στη Γαβαλού: Εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης 13 μηνών για ενδοοικογενειακή βία

Φυγόποινος για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη στη Γαβαλού Μακρυνείας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης 13 μηνών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το πρωί της Πέμπτης (25.9.25), στη Γαβαλού, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δεκατριών μηνών για ενδοοικογενειακή βία.