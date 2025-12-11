Συνελήφθη 16χρονος με πτυσσόμενο μαχαίρι στο Αγρίνιο

Το φαινόμενο να εντοπίζεται μαχαίρι στην κατοχή ανηλίκου παρατηρείται όλο και πιο συχνά και στο Αγρίνιο.

Το βράδυ της Τετάρτης (10.12.25) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν για το λόγο αυτό σε σύλληψη 16χρονου μετά από σχετικό έλεγχο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας 16χρονος, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα πτυσσόμενο μαχαίρι.

