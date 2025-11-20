Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την πρώτη φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2025-2028 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνεδριάζειτη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15.00 το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming, από τον σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7042

Παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

