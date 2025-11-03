Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15.00 συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Το θέμα που κυρίως θα απασχολήσει το Σώμα είναι η παύση λειτουργίας των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ στην επικράτεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming, από τον σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/6912