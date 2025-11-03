Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Δυτική Ελλάδα
Δυτική Ελλάδα

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Το θέμα που κυρίως θα απασχολήσει το Σώμα είναι η παύση λειτουργίας των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15.00 συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Το θέμα που κυρίως θα απασχολήσει το Σώμα είναι η παύση λειτουργίας των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ στην επικράτεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming, από τον σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/6912

Δείτε αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ΕΔΩ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ξεκινούν τα ψηφιακά σεμινάρια του DigiWest – Μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε, μετασχηματιζόμαστε ψηφιακά

Χαμός στους δρόμους της Δυτικής Ελλάδας: 623 παραβάσεις για παρκάρισμα σε πεζοδρόμια και...

Πάτρα: Νέο Δίκτυο για την προστασία των παιδιών από Περιφέρεια και «Χαμόγελο του...

Μαθητής σε αναπηρικό αμαξίδιο χωρίς πρόσβαση στο 13ο Λύκειο Πατρών

Αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου: Στην τελική ευθεία το έργο – Πότε παραδίδονται τα...

Πύργος: Σοβαρό τροχαίο με 7 τραυματίες

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.