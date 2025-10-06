Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Την ερχόμενη Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025και ώρα 15.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το Σώμα είναι και η ενημέρωση - συζήτηση για την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , σε συνάρτηση με τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στους κτηνοτρόφους.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming, από τον σύνδεσμο:https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/6604

Η πρόσκληση με τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

20251006 18η πρόσκληση_ΤΑΚΤΙΚΗ - ΜΙΚΤΗ_09.10.2025_signed