Συνεδρίασε το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγρινίου

Πραγματοποιήθηκε η 3η τακτική συνεδρίαση για το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του Δήμου Αγρινίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η 3η τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του Δήμου Αγρινίου, με βασικό αντικείμενο την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από:

την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων,

την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού,

την πιθανότητα εκδήλωσης σεισμικών φαινομένων.

Κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκαν αναλυτικά τα ακόλουθα θέματα:

Η συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο εντός των ορίων του Δήμου Αγρινίου, με ιδιαίτερη έμφαση στο αγροτικό οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας του Δήμου.

Η κατάσταση του δικτύου ομβρίων υδάτων στις οδούς και η πρόοδος των αντιπλημμυρικών έργων που ανήκουν στην ευθύνη του Δήμου Αγρινίου.

Ο βαθμός ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου που συμμετέχουν σε δράσεις πολιτικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης εξοπλισμού και μηχανημάτων καθώς και της οργάνωσης αρμοδιοτήτων.

Η διασφάλιση συνεχούς και αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου, για την απρόσκοπτη και έγκαιρη ροή πληροφοριών.

Ο συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου στην αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετό και σεισμούς.

Η ενημέρωση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας από όλους τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κ.λπ.) για τις ενέργειες που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και της άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από χιονοπτώσεις, παγετό και σεισμούς.

Ο συντονισμός των δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων σε επίπεδο Δήμου (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κ.ά.) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων λόγω χιονοπτώσεων, παγετού και σεισμών.

Ο καθορισμός μέτρων ετοιμότητας και άμεσης απόκρισης, σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ σχετικά με την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Ο Δήμος Αγρινίου και οι εμπλεκόμενοι φορείς παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, με στόχο την προστασία των πολιτών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου κινδύνου.