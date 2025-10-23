Συνεχίζονται οι συλλήψεις στην Ηλεία: Με κάνναβη, γκλοπ και σουγιάς πιάστηκαν δύο άνδρες

Συνεχίζονται οι συλλήψεις στην Ηλεία: Με κάνναβη, γκλοπ και σουγιάς πιάστηκαν δύο άνδρες
Συνεχίζονται οι συλλήψεις για ναρκωτικά στην Ηλεία, όπου δύο άνδρες πιάστηκαν με 83 γραμμάρια κάνναβης, γκλοπ και αναδιπλούμενο σουγιά στην Αμαλιάδα.

 

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22.10.25) στην Αμαλιάδα Ηλείας, όπου δύο άνδρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς. Κατά την έρευνα, κατασχέθηκαν 83 γραμμάρια κάνναβης, μία πτυσσόμενη ράβδος και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, δυο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δυο άνδρες σε αποθήκη ιδιοκτησίας του ενός κατηγορούμενου και σε σωματικό έλεγχο που τους ενήργησαν, βρήκαν στην κατοχή του ενός και κατέσχεσαν μια συσκευασία με -83- γραμμάρια κάνναβης.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο του δεύτερου συλληφθέντα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν -1- πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο (γκλοπ) και -1- αναδιπλούμενο σουγιά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας/ Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Βραβεύτηκε το «Παναγία Ελεούσα» από την Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Βραβεύτηκε το «Παναγία Ελεούσα» από την Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Βραβεύτηκε το Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα» από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, τιμώντας την κοινωνική του προσφορά και την επιτυχημένη συμμετοχή του στο 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας σε Αγρίνιο και Πύργο

23 Οκτ 2025

Ετικέτες: Αμαλιάδα, Ηλεία, Ναρκωτικά, συλλήψεις

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;