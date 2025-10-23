Συνεχίζονται οι συλλήψεις στην Ηλεία: Με κάνναβη, γκλοπ και σουγιάς πιάστηκαν δύο άνδρες

Συνεχίζονται οι συλλήψεις για ναρκωτικά στην Ηλεία, όπου δύο άνδρες πιάστηκαν με 83 γραμμάρια κάνναβης, γκλοπ και αναδιπλούμενο σουγιά στην Αμαλιάδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22.10.25) στην Αμαλιάδα Ηλείας, όπου δύο άνδρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς. Κατά την έρευνα, κατασχέθηκαν 83 γραμμάρια κάνναβης, μία πτυσσόμενη ράβδος και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, δυο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δυο άνδρες σε αποθήκη ιδιοκτησίας του ενός κατηγορούμενου και σε σωματικό έλεγχο που τους ενήργησαν, βρήκαν στην κατοχή του ενός και κατέσχεσαν μια συσκευασία με -83- γραμμάρια κάνναβης.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο του δεύτερου συλληφθέντα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν -1- πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο (γκλοπ) και -1- αναδιπλούμενο σουγιά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας/ Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.