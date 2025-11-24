Συνδυασμός Πασιόπουλου: «Υπό διάλυση η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας»

Σαφείς αιχμές για απαξίωση της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων (ΟΕΕΣΠ) αφήνει από το Μεσολόγγι ο συνδυασμός του Κωνσταντίνου Πασιόπουλου με αφορμή τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε.

Η ανακοίνωση του συνδυασμού «Νέα Πορεία»:

Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Μία διαδικασία που, δυστυχώς, δημιούργησε εικόνα απογοήτευσης, προχειρότητας και θεσμικής απαξίωσης.

Η Συνέλευση διεξήχθη σε μια αίθουσα μόλις 25 τετραγωνικών μέτρων, με ελάχιστη παρουσία – περίπου 20 έως 25 άτομα να παρακολουθούν – στοιχείο που καταδεικνύει τη μειωμένη συμμετοχή και το χαμηλό ενδιαφέρον για έναν φορέα που θα έπρεπε να αποτελεί πυλώνα στήριξης των επαγγελματιών της περιφέρειας.

Ακόμη πιο προβληματική ήταν η οργάνωση: μέχρι και την Παρασκευή στις 22:57 το βράδυ, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση για τον χώρο διεξαγωγής της Συνέλευσης, γεγονός που

προκαλεί εύλογη ανησυχία για τον τρόπο λειτουργίας της Διοίκησης.



Το πιο ανησυχητικό, όμως, ήταν ότι συμμετείχαν σύλλογοι που δεν ήταν οικονομικά τακτοποιημένοι, παρότι η πρόσκληση και το καταστατικό αναφέρουν ξεκάθαρα ότι απαγορεύεται η συμμετοχή μη τακτοποιημένων συλλόγων στις διαδικασίες.

Η παρουσία τους – χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις – συνιστά σοβαρή παραβίαση των κανόνων και δημιουργεί συνθήκες αδιαφάνειας και άνισης

μεταχείρισης.

Η συνολική εικόνα που παρουσιάστηκε αποτυπώνει μια Ομοσπονδία σε κατάσταση υποβάθμισης και υπό διάλυση, με τη σημερινή Διοίκηση Βαγενά να αδυνατεί να διαφυλάξει το κύρος, τη νομιμότητα και τη θεσμική λειτουργία του φορέα.

Ο συνδυασμός «Νέα Πορεία» θα συνεχίσει να παρεμβαίνει δημόσια, να αναδεικνύει τα προβλήματα και να διεκδικεί μια Ομοσπονδία υπεύθυνη, διαφανή και αξιόπιστη, όπως

απαιτούν οι επαγγελματίες όλης της περιφέρειας.

Για τον συνδυασμό «Νέα Πορεία»:

Πασιόπουλος Κωνσταντίνος

Γεώργαρης Βασίλειος

Διονυσάτου Ερμιόνη

Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος

Κωστίκογλου Σωκράτης

Παντελής Μιχαήλ