Συνδρομή Δήμων για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες στο Μεσολόγγι

Τη συνδρομή όμορων και γειτονικών Δήμων ζήτησε ο Δήμος Μεσολογγίου για την αποκατάσταση των προβλημάτων από τις πλημμύρες στο Μεσολόγγι.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Κατόπιν των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν χθες Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025, και

με σκοπό την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων που αυτές προκάλεσαν, ο Δήμος Ιερής

Πόλης Μεσολογγίου ζήτησε τη συνδρομή των Δήμων Αγρινίου, Ναυπακτίας και Αιγιαλείας,

οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκληση.

Από τις πρωινές ώρες σήμερα, προσωπικό με ειδικά αποφρακτικά μηχανήματα επιχειρεί σε

σημεία που έχουν πληγεί, προχωρώντας σε καθαρισμούς και αποφράξεις φρεατίων από

φερτά υλικά που μετέφεραν οι χθεσινές πλημμύρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της

ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ευχαριστεί θερμά τους Δήμους Αγρινίου, Ναυπακτίας και

Αιγιαλείας για την άμεση ανταπόκρισή τους και τη συνδρομή τους στην κοινή προσπάθεια

αποκατάστασης της ομαλότητας.