Σύνδεσμος Γεωπόνων Αιτωλοακαρνανίας: «Αμέριστη συμπαράσταση στους αγρότες που είναι στα μπλόκα»

Την αμέριστη συμπαράστασή του εξέφρασε ο Σύνδεσμος Γεωπόνων Αιτωλοακαρνανίας, τους αγρότες που είναι στα μπλόκα, σε όλη τη χώρα.

Η ανακοίνωση:

Ο Σύνδεσμος Γεωπόνων Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους αγρότες που είναι στα μπλόκα, σε όλη τη χώρα και τους απευθύνει θερμό, αγωνιστικό χαιρετισμό.

Οι κινητοποιήσεις και οι αγώνες των αγροτών ακύρωσαν στην πράξη το κλίμα τρομοκρατίας και αυταρχισμού της κυβέρνησης, η οποία αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά τους με τις δυνάμεις καταστολής (ΜΑΤ) και με χημικά μέσα.

Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και είναι αγώνας επιβίωσης, όχι μόνο δικής τους, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας. Φέρνει στο προσκήνιο τις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών του αγροτικού τομέα, που τόσο η σημερινή κυβέρνηση, όσο και οι προηγούμενες, έχουν θυσιάσει για τα κέρδη των επιχειρηματιών του αγροδιατροφικού κλάδου (διαφορά τιμής από το χωράφι στο ράφι).

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ευλογιά των αιγοπροβάτων, οι χαμηλές τιμές παραγωγού, οι απλήρωτες επιδοτήσεις και η απουσία κρατικού προγραμματισμού συνθέτουν ένα μείγμα που δημιουργεί οικονομική ασφυξία αλλά και το αίσθημα αδικίας και εκμετάλλευσης των αγροτών.

Απέναντί τους οι αγρότες βρίσκουν την κυβέρνηση που αρνείται να ικανοποιήσει τις διεκδικήσεις τους, επικαλούμενη το περιοριστικό δημοσιονομικό πλαίσιο και ένα επιλεκτικά ανίκανο κράτος να τους προστατεύσει απ’ τις φυσικές καταστροφές και τις ζωονόσους. Την ίδια ώρα βεβαίως, δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για επενδύσεις στην πολεμική βιομηχανία, στηρίζοντας την εμπλοκή της χώρας μας σε πολεμικούς σχεδιασμούς με τα γνωστά αποτελέσματα: να χάνονται αγορές (π.χ. ρωσικό εμπάργκο) για μια σειρά αγροτικά προϊόντα και να αυξάνεται το κόστος παραγωγής σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα λιπάσματα, τις ζωοτροφές.

Η σπουδαιότητα του αγροτικού τομέα στην εθνική οικονομίας αλλά και στο Νομό μας αποτυπώνεται στα εξής:

Σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο ο πρωτογενής τομέας είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης.

Είναι ο δεύτερος κλάδος σε εξαγωγές για τη χώρα μας, μετά τα καύσιμα.

Όσον αφορά το Νομό μας, η αγροτική παραγωγή συνεισφέρει περίπου στα 2/3 του συνόλου των εξαγωγών.

Η Αιτωλοακαρνανία είναι ανάμεσα στους Νομούς με τα περισσότερα αιγοπρόβατα.

Ο Νομός μας έχει την μεγαλύτερη παραγωγή ελιάς Καλαμών στην Ελλάδα.

Συνεπώς η επιβίωση του Αγροκτηνοτροφικού κλάδου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιβίωση όλων των επιχειρήσεων (εστίαση, ελεύθεροι επαγγελματίες, μεταφορές, εμπόριο) αλλά και των ίδιων των πόλεων.

Επίσης είναι ο μόνος κλάδος που κρατά ζωντανή την ύπαιθρο, όντας ο μόνος κλάδος που δημιουργεί αντίβαρο στο υδροκέφαλο κράτος των μεγάλων πόλεων.

Είναι σημαντικό λοιπόν όλοι οι φορείς και οι κλάδοι να στηρίξουμε τον αγώνα των αγροτών γιατί η καταστροφή τους είναι και δική μας καταστροφή.

Οι αγρότες είναι στα μπλόκα γιατί διεκδικούν τα δίκαια αιτήματά τους, όπως αυτά εκφράζονται στην ανακοίνωση της ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας

Εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση καθώς και την

βασική ενίσχυση που έπρεπε ήδη να μας έχουν καταβληθεί.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

Μείωση του κόστους παραγωγής

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

Να υπάρξει πάγωμα των οφελών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη συζητάνε να προχωρήσουν σε περικοπή

– Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

– ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ.