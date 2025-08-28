Συναυλίες αφιερωμένες σε Θεοδωράκη και Μικρούτσικο στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Αγρίνιο - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Με σύνθημα «Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε τον δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο!», κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ στην Αιτωλοακαρνανία, με τις εκδηλώσεις στο Αγρίνιο που πραγματοποιούνται το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτέμβρη, στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο, με τις πύλες να ανοίγουν στις 9μμ.

Το αναλυτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα για το διήμερο των εκδηλώσεων στο Αγρίνιο έχει ως εξής:

Παρασκευή 5 Σεπτέμβρη:

Χαιρετισμός από τον Ανδρέα Ζάγκα, μέλος του Γραφείου του ΣΠ Δυτικής Ελλάδας & γραμματέας ΤΑ Αιτωλοακαρνανίας της ΚΝΕ

Μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «Ποιος τη ζωή μου», σε επιμέλεια του Ανδρέα Φούκα, με 9μελή ορχήστρα.

Στο αφιέρωμα συμμετέχουν 26 τραγουδιστές από την περιοχή μας, συγκεκριμένα: Σωτήρης Γκεβεντζές, Ευγενία Γρέντζελου, Θωμάς Γκουρνέλος, Μαριλένα Ευστρατίου, Ευαγγελία Ιωάννου, Δήμητρα Καψάλη, Ιωάννα Κολοβάκη, Θοδωρής Κόντος, Βασίλης Κοτρώτσος, Κατερίνα Κουτσουπιά, Aδάμ Κουτσουπιάς, Ντίνος Λέρης, Λιάνα Μπαγιώργου, Αναστασία Μπίττα, Ιωάννης Μπίττας, Γιάννης Πανουκλιάς, Χρήστος Παντούλας, Βασίλης Παπαδογιώργος, Μικαέλλα Παπαχρυσάνθου, Λένα Σαββίδου, Δημήτρης Σαρρής, Ανδρέας Σελιμάς, Γεωργία Τριανταφύλλου, Ντόρα Τσίτου, Ανδρέας Φούκας, Νίκος Φρίντζος.

Θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι.

Σάββατο 6 Σεπτέμβρη:

Αντιπολεμικό δρώμενο από μαθητές, με θέμα τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Πολιτική συγκέντρωση, με ομιλία από το Θοδωρή Χιώνη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Μ

Μουσικό αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, σε επιμέλεια του Θύμιου Παπαδόπουλου.

Συμμετέχουν:

Κώστας Θωμαΐδης, Πολυξένη Καράκογλου, Γιώργος Μεράντζας.

Θα ακολουθήσει λαϊκό-παραδοσιακό γλέντι, με τους: Aδάμ Κουτσουπιά (κιθάρα-τραγούδι), Ηλία

Στεφανίδη (μπουζούκι-τραγούδι), Θωμά Γκουρνέλο (πιάνο-τραγούδι), Χριστίνα Τσουραπούλη

(τραγούδι), Άγγελο Σταθόπουλο (κλαρίνο), Ανδρέα Βλαχογιάννη (τύμπανα).

Στο χώρο οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ξεναγηθούν στην έκθεση του φεστιβάλ, με τίτλο: «Η “πράσινη ανάπτυξη” καταστρέφει τη ζωή μας. Η διέξοδος στον αγώνα με το ΚΚΕ, για το σοσιαλισμό!». Επίσης στο χώρο θα λειτουργούν στέκι μαθητών, στέκι του “Κόκκινου αερόστατου” και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους, όπως και βιβλιοπωλείο των εκδόσεων της “Σύγχρονη Εποχής”, με μεγάλες εκπτώσεις σε νέες και παλιές εκδόσεις.