Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου, 2025
Συναυλία συμπαράστασης στον αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων σε Ναυπακτία και Δωρίδα

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Συναυλία αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους σε Ναυπακτία και Δωρίδα.

Μια βραδιά όπου οι εθελοντές μουσικοί μαζί με τους αγρότες, τους απλούς πολίτες και τους λιγοστούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν εκεί να στηρίξουν έμπρακτα τον αγώνα που κάνουν οι αγρότες, όχι για να πάρουν αποζημιώσεις και ενισχύσεις αλλά για να έχουν αύριο δουλειά και να μην σβήσει ο πρωτογενής τομέας στη Ναυπακτία και την Δωρίδα.

Η κτηνοτροφία εξάλλου έχει υποστεί τεράστια ζημιά με την ευλογιά. 13.000 αιγοπρόβατα ήδη έχουν θανατωθεί και σήμερα άλλα 180 σφαγιάστηκαν.

Δείτε βίντεο από τη συναυλία:

Σωτήρης Καρέλης

