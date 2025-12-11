Συναυλία αλληλεγγύης για τους αγρότες της Ναυπακτίας και της Δωρίδας

Συναυλία αλληλεγγύης, με ζωντανή μουσική και φαγητό διοργανώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας, κλείνοντας σχεδόν μια εβδομάδα κινητοποιήσεων.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ στο μπλόκο που έχουν στήσει στο Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος αναφέρει:

Ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Ναυπακτίας και Δωρίδας σας προσκαλεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και ώρα 8μ.μ. στο μπλόκο του Ξηροπήγαδου (στα βενζινάδικα) σε μια συναυλία αλληλεγγύης με ζωντανή μουσική και φαγητό. Βρισκόμαστε μακριά από τις οικογένειές μας και επιλέγουμε να περάσουμε ένα βράδυ όλοι μαζί, ενωμένοι στον κοινό μας αγώνα.

Καλούμε ολόκληρο τον λαό της Ναυπακτίας και της Δωρίδας να στηρίξει τον αγώνα μας σε όλες τις μορφές του”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Ήδη πολλοί είναι αυτοί που δήλωσαν πως θα συμμετάσχουν στη συναυλία για ένα και μόνο λόγο: να δείξουν στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ότι είναι στο πλευρό τους, αλληλέγγυοι στα αιτήματά τους.

Δείτε φωτογραφίες:

Σωτήρης Καρέλης