Συνάντηση του Δημάρχου Αμφιλοχίας με Ευρωπαίους Επαγγελματίες της εκπαίδευσης

Συνάντηση του Δημάρχου Αμφιλοχίας Σάκη Τορουνίδη με Ευρωπαίους Επαγγελματίες της εκπαίδευσης με σκοπό τη συνεργασία για την ανάπτυξη επιστημονικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών προγραμμάτων νεολαίας και δια βίου μάθησης

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο την EN.O Greece, την European Earth Event, και Ευρωπαίους εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς και προέδρους οργανισμών, στο πλαίσιο της δράσης «The Get Together II» που συνδιοργανώνει το Youth Work & Trainers Bazaar, σε συνεργασία με την EN.O Greece και European Earth Event, και με την υποστήριξη του Δήμου Αμφιλοχίας και της Διεύθυνσης Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων – Τμήμα Πρόνοιας.

Η δράση ξεκίνησε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου και πραγματοποιείται στο ειδυλλιακό παραθαλάσσιο περιβάλλον των κατασκηνώσεων της Μπούκας Αμφιλοχίας έως και την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου.

Στόχος της συνάντησης, που αφορά την τη νεολαία και τις τοπικές κοινωνίες, είναι να προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και με τις τοπικές κοινότητες με έμφαση τη συνεργασία για την ανάπτυξη προγραμμάτων και έργων, τη συζήτηση πολιτικών και στρατηγικών, στην εξέλιξη προτύπων πρακτικής και στη δοκιμή νέων εργαλείων και μεθόδων εργασίας, με απώτερο στόχο την ανταλλαγή ιδεών και τη δημιουργία συνεργασιών στο πλαίσιο διασύνδεσης σε διεθνές επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες από Ελλάδα, Σερβία, Ουαλία, Ουκρανία, Τουρκία, Ελβετία, Γερμανία, Βουλγαρία, Παλαιστίνη, Λίβανο, Αγγλία, Ουαλία, Πολωνία, Δανία, Σουηδία, Λιθουανία, Ουκρανία, Ρωσία και Τσεχία είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν σήμερα με τον Δήμαρχο Αμφιλοχίας για θέματα δημοκρατίας περιβάλλοντος και πολιτισμού και να ενημερωθούν για τον Δήμο Αμφιλοχίας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν την περιοχή μας.

Στο τέλος προσέφεραν στον Δήμαρχο δώρα από τις χώρες τους ευχαριστώντας τον Δήμο Αμφιλοχίας για τη φιλοξενία, με τον Δημάρχο να τους προσφέρει αναμνηστικά και παραδοσιακά τοπικά προϊόντα.