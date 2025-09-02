Συνάντηση των Αντιπεριφερειαρχών, Π. Σακελλαρόπουλου και Π. Αντωνόπουλου με τον Πρέσβη της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης

Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των Αντιπεριφερειαρχών, Παναγιώτη Σακκελαρόπουλου και Αθλητισμού Τάκη Αντωνόπουλου με τον Πρέσβη της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην Ελλάδα, Ντράγκαν Βούκοβιτς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Πύργου Αλέκος Γαλανόπουλος, ο Β' Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Τάκης Βασιλείου, ο Πρόεδρος Ελληνοουκρανικης Φιλίας, Μιχαλης Ροδόπουλος και ο Καθηγητής, ΑλέξηςΠαναγόπουλος.

Στη διάρκεια της συνάντησης, αναδείχθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη σε τομείς όπως ο τουρισμός εμπειρίας, η πολιτιστική κληρονομιά, οι ανταλλαγές νέων, η αγροδιατροφή και το εμπόριο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα κοινά σημεία που ενώνουν τις δύο περιοχές,την ιστορία, την πολυπολιτισμικότητα, αλλά και το όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κ. Βούκοβιτς, από την πλευρά του, επεσήμανε τη σημασία που έχει η Δυτική Ελλάδα ως φυσική πύλη της χώρας προς την Αδριατική και τους λαούς της βαλκανικής ενδοχώρας, υπογραμμίζοντας ότι οι ιστορικοί δεσμοί, η κοινή βούληση για ειρήνη και η ευρωπαϊκή προοπτική δημιουργούν στέρεες βάσεις συνεργασίας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση για συνέχιση της επικοινωνίας και την καλλιέργεια μιας σταθερής σχέσης συνεργασίας, που θα αντανακλά τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και το κοινό μέλλον των δύο λαών.

