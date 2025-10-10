Συνάντηση Θανάση Παπαθανάση με τον Αν. Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση

Στη συνάντηση του Θ. Παπαθανάση με τον Γιάννη Βρούτση κυρίαρχο θέμα ήταν ζητήματα για τον Αθλητισμό στην Αιτωλοακαρνανία και την αναβάθμιση των υποδομών

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης συναντήθηκε με τον Αν. Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της θεσμικής συνάντησης συζητήθηκε πληθώρα ζητημάτων που αφορούν τον αθλητισμό στην Αιτωλοακαρνανία, με έμφαση την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και τη στήριξη των τοπικών συλλόγων και κοινοτήτων.

Μετά τη συνάντηση του Ιουλίου ο Αν. Υπουργός επαναβεβαίωσε ότι το έργο ανακατασκευής του ταρτάν στο ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης», προϋπολογισμού 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ήδη ενταχθεί στο εθνικό πρόγραμμα αναβάθμισης 120 αθλητικών εγκαταστάσεων και δρομολογείται η υλοποίησή του.

Πρόκειται για ένα έργο που ικανοποιεί ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του αθλητισμού στην περιοχή.

Ο κ. Παπαθανάσης ευχαρίστησε τον Αν. Υπουργό για το ενδιαφέρον του και την προώθηση σημαντικών έργων για την περιοχή, όπως:

• Ο ηλεκτροφωτισμός και η αναβάθμιση του Δημοτικού Γηπέδου Μεσολογγίου, προϋπολογισμού 1.123.286,03 €.

• Η κατασκευή 2 γηπέδων ποδοσφαίρου 5x5 στην Τ.Κ. Σιταραλώνων και Τ.Κ. Αγίας Σοφίας του Δήμου Θέρμου συνολικού προϋπολογισμού 260.000,00€.

• Η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων (πίστα κανόε καγιάκ) του Παπαχαραλαμπείου Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου, προϋπολογισμού 110.000,00 €.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ξεπερνά τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ, επενδύσεις που θα ενισχύσουν την αθλητική δραστηριότητα, θα αναβαθμίσουν τις υποδομές και θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες άθλησης στους νέους και στους πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας.

Ο κ. Βρούτσης επισήμανε τη σημασία των αθλητικών έργων και εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου να στηρίξει και νέες προτάσεις, επισημαίνοντας τη συμβολή του αθλητισμού στην κοινωνική συνοχή και τη νεολαία.

Ο Θανάσης Παπαθανάσης δήλωσε:

«Ο αθλητισμός αποτελεί ανάσα ζωής και πρόοδο για την κοινωνία μας. Με συνεργασία και σχέδιο διεκδικούμε και υλοποιούμε έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν ώθηση στους νέους μας να συμμετέχουν ενεργά σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις».