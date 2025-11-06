Συνάντηση Θ. Μαυρομμάτης με το ΔΣ του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου

Σε μία ουσιαστική και παραγωγική συνάντηση εργασίας, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης υποδέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου. Η συνάντηση εστίασε σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την τοπική επιχειρηματικότητα, την οικονομία και τον πολιτισμό, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και φορέων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε:

• Επιχειρηματικά Ζητήματα:Έγινε ανταλλαγή απόψεων για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας και αφορούν τον Σύλλογο και τα μέλη του.

• Εορτασμός 200 Χρόνων από την Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων:Υπήρξε λεπτομερής ενημέρωση για τον σχεδιασμό της Περιφέρειας, με έμφαση σε πρωτοβουλίες όπως η 6μηνη Έκθεση Κειμηλίων από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στο εμβληματικό κτίριο Χρυσόγελλου.

• Νέο Καλλιτεχνικό Σχολείο: Ο Σύλλογος ενημερώθηκε εκτενώς για τις ενέργειες της Περιφέρειας και του Αντιπεριφερειάρχη Μαυρομμάτη, και ευθυγραμμίστηκε πλήρως με τις μέχρι τώρα ενέργειες αλλά και με τον τελικό στόχο της ολοκλήρωσης του έργου μέχρι το 2028 και της λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκείου ενταγμένου στο campus του Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι. Το εν λόγω έργο αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα και του ίδιου του Περιφερειάρχη καθώς θα αποτελέσει μία εμβληματική εκπαιδευτική Δομή που όμοιά της σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν μόλις άλλες οκτώ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομμάτης τόνισε: «Αποτελεί προτεραιότητα της Περιφερειακής μας Αρχής και προσωπικά του Νεκτάριου Φαρμάκη οι δράσεις μας για την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο να αποδώσουν της προσήκουσες τιμές στους «Αθάνατους Νεκρούς». Η στενή συνεργασία με τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου είναι απαραίτητη για την πρόοδο της περιοχής. Δεσμευόμαστε να επιταχύνουμε έργα που ενδυναμώνουν την εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό – όπως το νέο Καλλιτεχνικό Σχολείο, που θα γίνει πυλώνας καινοτομίας για όλη την Αιτωλοακαρνανία».

Τον Σύλλογο εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Πασιόπουλος, οι Αντιπρόεδροι Νικόλαος Κοντούλας και Χρήστος Κοντούλας, καθώς επίσης το μέλος Γιάννης Χαλαζιάς.