Συνάντηση συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Πρόεδρο του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στα γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), μεταξύ της Προέδρου του ΕΟΤ Αγγελικής Βαρελά και εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από πλευράς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Πάνος Σακελλαρόπουλος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης ΠΔΕ, Δρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης, καθώς και η συνεργάτιδα του Αντιπεριφερειάρχη Μαρία Αποστολοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού — και ειδικότερα της κρουαζιέρας, της γαστρονομίας και του χειμερινού τουρισμού.

Επιπλέον, συζητήθηκε η ανάγκη για στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες, με κοινές δράσεις προβολής και φιλοξενία υλικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην επίσημη πλατφόρμα του ΕΟΤ, visitgreece.gr, ενισχύοντας έτσι την εξωστρέφεια και τη διεθνή προβολή της περιοχής.

Ο κ. Σακελλαρόπουλος, στο πλαίσιο της συνάντησης, προσκάλεσε την κ Βαρελά να επισκεφθεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τον επόμενο μήνα, προκειμένου να πραγματοποιήσει επαφές με τους τοπικούς φορείς τουρισμού και να διαπιστώσει από κοντά τις προοπτικές ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία με τον ΕΟΤ είναι κομβικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα. Μέσα από κοινές πρωτοβουλίες μπορούμε να αναδείξουμε τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή μας – από τη γαστρονομία και την κρουαζιέρα, μέχρι τον πολιτισμό και τον χειμερινό τουρισμό. Στόχος μας είναι μια Δυτική Ελλάδα που θα πρωταγωνιστεί, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά 365 ημέρες τον χρόνο.»