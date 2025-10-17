Συνάντηση Παπαθανάση - Γεωργιάδη: Αναβάθμιση υποδομών και στήριξη προσωπικού στα νοσοκομεία και τα Κέντα Υγείας του Νομού

Συνάντηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Θανάση Παπαθανάση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, για ζητήματα που αφορούν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του νομού

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, είχε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, κατά την οποία συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, καθώς και ο συνολικός σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με μεγάλες ανακαινίσεις και νέα έργα στα Δημόσια Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της χώρας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Παπαθανάσης έθεσε εκτενώς τα ζητήματα που αφορούν τα νοσοκομεία και τις δομές υγείας της Αιτωλοακαρνανίας, επισημαίνοντας τη σημασία της αναβάθμισης των υποδομών, της στήριξης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και της περαιτέρω λειτουργικής ενίσχυσής τους.

Ο Υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε τον κ. Παπαθανάση ότι η πρόσφατη εγκύκλιος για τους νέους Οργανισμούς των Νοσοκομείων δεν έχει δεσμευτικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα και, συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα συγχώνευσης για τα νοσοκομεία της Αιτωλοακαρνανίας, όπως ακριβώς αναφέρει και στη δημόσια ανάρτησή του.

Ο κ. Παπαθανάσης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σαφή και επίσημη διευκρίνιση του Υπουργού, υπογραμμίζοντας ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη, την αναβάθμιση και την ενίσχυση των νοσοκομείων της περιοχής, προς όφελος των πολιτών και του δημόσιου συστήματος υγείας.

Ενίσχυση των Νοσοκομείων της Αιτωλοακαρνανίας

Η στήριξη του Υπουργείου Υγείας προς τις υγειονομικές δομές της Αιτωλοακαρνανίας είναι συνεχής και ουσιαστική, τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και σε επίπεδο υποδομών.

Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Το Νοσοκομείο Μεσολογγίου έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια:

Έργα υποδομής

• Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης υλοποιείται έργο αναβάθμισης και ανακαίνισης προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ.

• Μέσω του ΕΣΠΑ υλοποιούνται έργα προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ που αφορούν την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την αναβάθμιση των συστημάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.

Ανθρώπινο δυναμικό

Από το 2019 έως σήμερα υπηρετούν 13 περισσότεροι ιατροί, 27 νοσηλευτές και 25 λοιπό προσωπικό, γεγονός που αποδεικνύει την έμπρακτη ενίσχυση του Νοσοκομείου.

Νοσοκομείο Αγρινίου

Αντίστοιχα, το Νοσοκομείο Αγρινίου ενισχύεται σε πολλαπλά επίπεδα:

Έργα υποδομής

• Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτείται η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ.

• Μέσω του ΕΣΠΑ υλοποιείται έργο προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 1.600.000 ευρώ.

Ανθρώπινο δυναμικό

Από το 2018 έως σήμερα υπηρετούν 9 περισσότεροι ιατροί, 45 νοσηλευτές και 91 λοιπό προσωπικό, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα του νοσοκομείου.

Τέλος έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, ενός έργου που αποτελούσε προτεραιότητα για την τοπική κοινωνία και θα προσφέρει υγειονομική ασφάλεια στους συμπολίτες μας.

Αναβάθμιση Κέντρων Υγείας

Παράλληλα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αναβαθμίζονται και ανακαινίζονται πέντε Κέντρα Υγείας του νομού: Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Θέρμου, Ναυπάκτου και Χαλκιόπουλου, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την κάλυψη των αναγκών των πολιτών σε κάθε γωνιά της Αιτωλοακαρνανίας.

Ο κ. Παπαθανάσης επεσήμανε ότι η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης και η προσωπική δέσμευση του Υπουργού Υγείας αποδεικνύουν στην πράξη ότι η Δημόσια Υγεία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και ότι η Αιτωλοακαρνανία συνεχίζει να ενισχύεται σημαντικά με σχέδιο και έργα.