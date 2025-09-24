Συνάντηση Φαρμάκη και Μαυρομάτη με τον Υπ. Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη και του Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μαυρομάτη πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια .

Σε ανάρτησή του ο Ν. Φαρμάκης ενημέρωσε πως στη συνάντηση συζητήθηκε η συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και σε δράσεις πολιτικής προστασίας, όπως και η υποστήριξη τους στην επίλυση χρονίων προβλημάτων (όπως η Γέφυρα Μπανιά) καθώς και το ζήτημα αναδιάταξης των στρατιωτικών μονάδων