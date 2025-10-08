Συνάντηση Διαμαντόπουλου με Κακλαμάνη στη Βουλή

Ενόψει της επετείου των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου ο Δήμος Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη και του κατέθεσε τα αιτήματα του Δήμου για την υποστήριξη σημαντικών επετειακών δράσεων.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, σύμφωνα με το Σπ. Διαμαντόπουλος αποδέχθηκε τις προτάσεις του Δήμου, αναλαμβάνοντας:

την εκτύπωση του επετειακού δίγλωσσου λευκώματος του Δήμου,

τη συντήρηση του αυθεντικού πίνακα του Francois-Emile de Lansac στη Δημοτική Πινακοθήκη,

και τη συμμετοχή στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την ανακατασκευή του Μουσείου Κωστή Παλαμά.

