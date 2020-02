Συναντήσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας με ευρωπαϊκές περιφέρειες για νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς φορείς της Δυτικής Ελλάδας

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας EBN απευθύνει στοχευμένη πρόσκληση σε φορείς ενίσχυσης επιχειρηματικότητας, αλλά και σε μεμονωμένες επιχειρήσεις ( start ups) – από τις 10 Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Περιφέρειες μεταξύ των οποίων και αυτή της Δυτικής Ελλάδας.

Η πρόσκληση αφορά αποκλειστικά στους ανωτέρω φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται χωρικά εντός των 10 βραβευμένων επιχειρηματικών περιφερειών (Flanders (BE), North Brabant (BE), Lower Austria (AT), Catalonia (ES), Lombardy (IT), Ile-de-France (FR), Marche (IT), Κεντρική Μακεδονία (GR), Δυτική Ελλάδα (GR), Northern and Western Region Ireland (IR) οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας υποστηριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην κατεύθυνση ανάπτυξής τους στην ενιαία αγορά.

Στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Περιφερειών (EER), προωθούνται δράσεις για την ανάπτυξη, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην ομπρέλα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Η πρόσκληση ανακοινώθηκε και στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του δικτύου Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα (ΣΕΑΔΕ) που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020.

Μέσα από τη συμμετοχή τους φορείς και επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, εμπειρίες και τεχνογνωσία με αντίστοιχους εταίρους από άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις συνεργασίας.

Η προθεσμία υποβολής της online αίτησης συμμετοχής είναι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020. Για τους επιλεχθέντες καλύπτεται το κόστος μεταφοράς και διαμονής μέχρι το ποσό των 350€. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις (start ups), υποβάλλονται αιτήσεις στο https://forms.gle/oCfqdYJvCygoqBdV6, ενώ οι φορείς ενίσχυσης επιχειρηματικότητας καταθέτουν αιτήσεις στο https://forms.gle/ChfS1QeHVvtFEmXK6. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα αρχές Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρήσεων και καινοτομίας EBN:

https://ebn.eu/index.php?lnk=K2tiZmlkaWp5MVZzVWF6SzFUWkpHNU9vV1VrZHA3YjR1R2pzYXoybzZqVT0.

