Συναγερμός στους Αμπελόκηπους: Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα σε σούπερ μάρκετ

Συναγερμός έχει σημάνει στους Αμπελόκηπους Αττικής, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα σούπερ μάρκετ, στην οδό Σεβαστουπόλεως.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου. Στο σημείο που φέρεται να έχει τοποθετηθεί η βόμβα στους Αμπελόκηπους έχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Στο τηλεφώνημα δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ της Κυριακής.

Λόγω της απειλής πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας σε: Οδό Σεβαστουπόλεως, από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων.

Πηγή: newsit.gr