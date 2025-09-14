Συναγερμός στους Αμπελόκηπους: Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα σε σούπερ μάρκετ

Συναγερμός στους Αμπελόκηπους: Τηλεφώνημα για βόμβα σε σούπερ μάρκετ
Συναγερμός έχει σημάνει στους Αμπελόκηπους Αττικής, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα σούπερ μάρκετ, στην οδό Σεβαστουπόλεως.

 

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου. Στο σημείο που φέρεται να έχει τοποθετηθεί η βόμβα στους Αμπελόκηπους έχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Στο τηλεφώνημα δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ της Κυριακής.

Λόγω της απειλής πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας σε: Οδό Σεβαστουπόλεως, από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων.

Πηγή: newsit.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αιματηρό τροχαίο στο Βόλο: Νεκρή 48χρονη μητέρα τριών παιδιών

Αιματηρό τροχαίο στο Βόλο: Νεκρή 48χρονη μητέρα τριών παιδιών

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Βόλος με νεκρή μια 48χρονη μητέρα τριών παιδιών, μετά από σύγκρουση της μηχανής της με αυτοκίνητο

14 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αμπελόκηποι, βόμβα, σούπερ μάρκετ, τηλεφώνημα

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;