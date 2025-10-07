Συναγερμός στο Ξηρόμερο: Επικίνδυνη καθίζηση στις Φυτείες – Κρατήρας δίπλα σε σπίτια

Άνοιξε η γη μέσα στα σπίτια στις Φυτείες Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κρατήρας!

Τεχνικό κλιμάκιο κλήθηκε στο σημείο για να εκτιμήσει τις διαστάσεις του επικίνδυνου γεωλογικού φαινομένου που παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης (7.10.25) και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία.

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης:

«Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκε το μέγεθος μιας νέας επικίνδυνης καθίζησης του εδάφους, με δημιουργία κρατήρα που σημειώθηκε εντός της κοινότητας Φυτειών, δίπλα σε κατοικίες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται προσωπικό του δήμου με αιρετούς στο σημείο, όπου απομονώθηκε και αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση .

Ο Δήμος Ξηρομέρου ,από την πρώτη στιγμή, βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) .