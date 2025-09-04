Συναγερμός στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος - Αναφορές για τραυματίες εκ των οποίων και παιδιά

Συναγερμός σήμανε σήμερα (04.09.2025) στο Βερολίνο καθώς ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος, με αναφορές να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «Bild», μια δασκάλα συνόδευε μαθητές κοντά στην λεωφόρο Ζέεστρασε στο ύψος της περιοχής Γουέντινγκ στο Βερολίνο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους, με αποτέλεσμα αρκετά από αυτά να χτυπήσουν, μαζί και η συνοδός.

Οι γερμανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι το περιστατικό ήταν ατύχημα και πως ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί.

Ακόμα, πρόσθεσε ότι τα τα παιδιά είναι ελαφρώς τραυματισμένα αλλά η δασκάλα – συνοδός είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, γι’ αυτό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

newsit.gr