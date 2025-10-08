Συναγερμός στο Τατόι: Έπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Δύο τραυματίες, κρίσιμα ο ένας

Ένα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος έπεσε στο Τατόι, το πρωί της Τετάρτης, με τον ένα εκ των δύο τραυματιών να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (8.10.25). Τα αίτια για το σοβαρό ατύχημα παραμένουν άγνωστα, μέχρι στιγμής, ενώ οι δύο εκπαιδευτές έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των επιβατών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το ατύχημα προκλήθηκε όταν κατά τη διάρκεια απογείωσης του αεροσκάφους αποκολλήθηκε τμήμα του φτερού και έπεσε στο έδαφος.

Η Πολεμική Αεροπορία έχει αναλάβει τις έρευνες για το ατύχημα.

Πηγή: protothema.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi