Συναγερμός στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ: Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό

Συναγερμός σήμανε στους Αμπελόκηπους Αττικής με άνδρα που απειλεί να πέσει στο κενό από το νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (05.09.2025) στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ στους Αμπελόκηπους, όπου ο άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό από χώρο του ιδρύματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας – εικάζεται πως είναι γύρω στα 30, έχει ανέβει στο πρεβάζι του νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ και απειλεί να πέσει στο κενό.

Επί τόπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής προκειμένου να τον μεταπείσουν. Ο άνδρας βρέθηκε νωρίτερα στο νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να νοσηλευτεί για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi