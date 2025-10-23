Συναγερμός στο Μεσολόγγι: Αυτοκίνητο κατέληξε σε αυλάκι αποστράγγισης

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Μεσολόγγι, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή, με αυτοκίνητο να καταλήγει σε αυλάκι αποστράγγισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγη ώρα, ένα όχημα που κινούνταν επί της οδού Ναυάρχου Μιαούλη, κοντά στο παλιό κολυμβητήριο, ξέφυγε της πορείας του και φέρεται να έπεσε σε αυλάκι αποστράγγισης.

Δείτε το βίντεο:

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οδηγός κατάφερε να εξέλθει από το όχημα και είναι καλά στην υγεία της.

Τα αίτια του περιστατικού ερευνώνται, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε σημεία όπου παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς η κακοκαιρία παραμένει σε εξέλιξη.

Πηγή: messolonghivoice.gr