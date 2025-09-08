Συναγερμός στο Καρπενήσι: Επικίνδυνες τηλεφωνικές απάτες σε σε ηλικιωμένους

Συναγερμός σήμανε στο Καρπενήσι, με δεκάδες επικίνδυνες τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων και συγγενών.

Άγνωστοι δράστες, καλά ενημερωμένοι για οικογενειακά στοιχεία και προσωπικές λεπτομέρειες, τηλεφωνούν από το πρωί της Δευτέρας (8.9.25) σε σπίτια υποδυόμενοι λογιστές.

Αναφέρουν ονόματα γνωστών επαγγελματιών και συγγενών, προκειμένου να πείσουν τα θύματα ότι πρέπει να καταβληθούν άμεσα χρηματικά ποσά για ανύπαρκτα πρόστιμα.

Σε μία περίπτωση γυναίκα αντιλήφθηκε την απάτη και έκλεισε το τηλέφωνο, αφού οι δράστες επικαλέστηκαν αλλαγή τηλεφωνικού παρόχου, γεγονός που πράγματι είχε συμβεί τις προηγούμενες ημέρες.

Σε άλλη υπόθεση, μητέρα πείστηκε ότι ο γιος της κινδύνευε με σύλληψη και παρέδωσε στους απατεώνες ό,τι χρήματα είχε στο σπίτι, με αποτέλεσμα να σημειωθεί κλοπή.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ανταποκρίνονται σε παρόμοιες κλήσεις.

Ηλίας Τσώνης (Ευρυτανικά Νέα)