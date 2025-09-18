Συναγερμός στις Γουριά: Δεκάδες νεκρά πρόβατα μετά τα κρούσματα του ιού Δυτικού Νείλου

Συναγερμός στη Γουριά Μεσολογγίου, με δεκάδες νεκρά πρόβατα από μολυσμένα κουνούπια, μετά τα κρούσματα του ιού Δυτικού Νείλου στο Νεοχώρι.

Έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία – Απόγνωση στον κτηνοτροφικό κόσμο, μολυσμένα κουνούπια «χτυπούν» κοπάδια στη Γουριά – Πάνω από 50 ψόφια πρόβατα – Σε καύση οδηγούνται τα ζώα – Καμία επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς – Τι λέει στο iAitoloakarnania.gr η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου.

Σε μια αγροτική περιοχή που περιβάλλεται από υδροβιότοπους, λίμνες, θάλασσες, ποτάμια, έλη, αυλάκια είναι φυσιολογικό να ενδημούν πολλά κουνούπια, τα οποία φιλοξενούνται σε ορυζώνες και αρδευτικά συστήματα. Φέτος, ωστόσο, από τις αρχές του καλοκαιριού, η κατάσταση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με αρκετούς πολίτες να εκφράζουν έντονες ανησυχίες δημοσίως για τον πολλαπλασιασμό των κουνουπιών και για την παρουσία τους ακόμη και σε μεσημεριανές ώρες!

Σήμερα, λίγες μέρες μετά την μεγάλη ανησυχία για τα κρούσματα της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που καταγράφονται στην Αιτωλοακαρνανία και στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, έρχεται να προστεθεί ακόμη ένα πρόβλημα με σμήνη μολυσμένων κουνουπιών τα οποία εισβάλλουν σε κτηνοτροφικές μονάδες στη Γουριά Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, τουλάχιστον 50 πρόβατα πέθαναν από καταρροϊκό πυρετό, ένα σοβαρότατο νόσημα που οφείλεται σε ιό ο οποίος μεταδίδεται στα ζώα αποκλειστικά από κουνούπια του γένους culicoides.

Ανησυχία στους κτηνοτρόφους της Γουριάς

Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη στον κτηνοτροφικό κόσμο, καθώς ο ιός εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς και σε άλλα κοπάδια και πλέον οι κτηνοτρόφοι κινδυνεύουν με τεράστια απώλεια ζωικού κεφαλαίου, γεγονός που θα έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στην παραγωγή γαλακτοκομικών όσο και στο εισόδημά τους.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση από την Περιφέρεια και τον Δήμο, παρά μόνο δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο. Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους καθώς δεν υπάρχει επάρκεια των εμβολίων αλλά και δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες πρόληψης από την Πολιτεία και ζητούν την ύστατη στιγμή την εντατικοποίηση των παρεμβάσεων πριν ρημάξει το βιός τους.

Άννα Μαστοράκου: «Κάναμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου θέλησε να αποσαφηνίσει ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τον εντοπισμό κρούσματος από τον ιό του Δυτικού Νείλου στο Νεοχώρι Μεσολογγίου διενήργησε ψεκασμό με τη μέθοδο εκνέφωσης υπέρμικρου όγκου (ULV).

Όπως αναφέρει η κα Μαστοράκου, η διενέργεια ψεκασμού της 11ης Σεπτεμβρίου ουσιαστικά εξόντωσε τα κουνούπια σε ακτίνα 6 χιλιομέτρων και πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Παράλληλα, η κα Μαστοράκου συνιστά προσοχή και από τους πολίτες που πρέπει να λαμβάνουν μέτρα και οι ίδιοι για τους χώρους τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικοι του Νεοχωρίου ανέφεραν ότι μετά τη διενέργεια ψεκασμού σημειώθηκε ψιλόβροχο με αποτέλεσμα να μη θεωρείται απολύτως αποτελεσματική και ζητούν εντατικοποίηση των μέτρων περιορισμού της διάδοσης και εξάλειψης του ιού σε όλη την ευρύτερη περιοχή των Οινιαδών.

Πηγή: iaitoloakarnania.gr